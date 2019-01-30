به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی نفت ایران، امیرحسین تبیانیان گفت: این شرکت در راستای اجرای بند ۱۳ سیاست کلی اقتصاد مقاومتی در مورد تنوع در روش‌های فروش و مشارکت بخش خصوصی در فروش و اجرای ماده ۴ قانون ششم توسعه کشور و همچنین در ادامه مسیر توجه به تقاضای بازار و مشارکت بخش خصوصی در صادرات، پس از عرضه نفت خام، عرضه میعانات گازی را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: شرکت ملی نفت ایران تصمیم دارد با عرضه میعانات گازی در رینگ صادراتی بورس انرژی، سبد متنوعی از محصولات را در اختیار خریداران قرار دهد و با انتشار اطلاعیه، این عرضه به زودی انجام خواهد شد.

به گفته تبیانیان جزئیات این عرضه در روزهای آینده اطلاع رسانی خواهد شد و پیش بینی می‌شود طی هفته‌های آینده نخستین عرضه در بورس انرژی انجام شود.

وی با اشاره به چهارمین مرحله عرضه نفت خام در بورس انرژی، تاکید کرد: شرکت ملی نفت ایران عرضه نفت خام در بورس را به صورت مستمر و منظم پیگیری می‌کند و در این مسیر امیدواریم تغییرات ایجاد شده در مرحله سوم شرایط را برای خریداران تسهیل کند.

تبیانیان افزود: در عرضه چهارم علاوه بر تغییرات ایجاد شده، امکان جدیدی با هماهنگی سازمان بورس صورت گرفته که بر اساس آن مشتریان می‌توانند در صورت تأمین پیش پرداخت به روش‌های دیگر از جمله تأمین معادل ارزی آن، با تائید شرکت ملی نفت قبل از عرضه از پرداخت پیش پرداخت معاف شوند و در صورت موفقیت در انجام معامله پیش پرداخت را به صورت ریالی طبق اطلاعیه عرضه پرداخت کنند.

وی تصریح کرد: این موضوع کمک می‌کند خریدارانی که منابع ارزی در اختیار دارند قبل از عرضه، ارز خود را به ریال تبدیل نکنند و در صورت انجام معامله این کار صورت گیرد؛ لذا هزینه‌های تبدیل ارز به ریال و برعکس در صورت عدم انجام معامله از عهده خریدار برداشته خواهد شد.