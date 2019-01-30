نمایشگاه سازندگی و محرومیت زدایی نیروهای مسلح آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص)، در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، نمایشگاه سازندگی، محرومیتزدایی و مردم یاری نیروهای مسلح روز چهارشنبه دهم بهمنماه با حضور سرلشگر محمد باقری رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح کشور، دکتر سعید محمد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص) و فرماندهان ارشد نیروهای مسلح در مصلای امام خمینی(ره) تهران افتتاح شد.
ارتش، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، سازمان بسیج مستضعفین و قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص) و قرارگاه محرومیت زدایی سپاه در این نمایشگاه به ارائه دستاوردها و توانمندیهای خود در عرصه سازندگی و محرومیتزدایی پرداخته اند.
مدیر اجرایی این نمایشگاه گفت: نمایشگاه سازندگی، محرومیتزدایی و خدمترسانی به مردم، در فضای سرپوشیده مصلای تهران (شبستان ۱و۲) به مساحت ۲۵۰۰ مترمربع برگزار شده است که فضای مفید غرفهها ۱۱۰۰مترمربع میباشد.
حسین شیروانی افزود: در این نمایشگاه، ارتش جمهوری اسلامی در فضای ۲۴۰ مترمربع فعالیتهای خود شامل خدمات نیروی انسانی، آموزش مدیریت بحران، هوافضا، بهداشت و درمان و امور فرهنگی را ارائه کرده است.
وی اظهار داشت: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز در فضای ۲۱۶ مترمربع فعالیتهای خود را در حوزه حمل و نقل و صنایع وابسته، حوزه عمرانی، حوزه طرحهای صنعتی، حوزه انرژی و حوزه خدمات اجتماعی، در معرض دید علاقهمندان قرار داده است.
مدیر اجرایی این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در فضایی به وسعت ۱۶۸ مترمربع فعالیتهای خود در حوزه مرکز فوریتهای ۱۱۰، مرکز نظارت همگانی بازرسی ناجا (۱۳۷)، پلیس راهور، مرزبانی، یگان ویژه، انتظامی، نظام وظیفه، مشاوره و مددکاری، گذرنامه و پژوهش و توسعه ناجا (پلیس+۱۰) را ارائه کرده است.
حسین شیروانی افزود: سازمان بسیج مستضعفین نیز در ۱۵۶مترمربع فعالیتهای خود را در سه محور حرکتهای جهادی (شامل مرکز مطالعات و هدایت حرکتهای جهادی، خدمات و عملکردها و...)، اقتصاد مقاومتی (شامل کسب وکارهای کوچک، مشاغل خانگی، ستارگان اقتصاد مقاومتی و...) و محرومیتزدایی و پروژههای زودبازده در معرض دید عموم قرار داده است.
وی بیان کرد: از دیگر مجموعههای شرکتکننده در این نمایشگاه، قرارگاه محرومیتزدایی سپاه است که در فضایی به وسعت ۱۵۰مترمربع، فعالیتهای خود در دو بخش عمرانی (شامل ۵۹.۷۴۹ پروژه خاتمه یافته در عرصه های مسکن محرومین، راه روستایی، احداث و تعمیر مدرسه و...) و بخش غیرعمرانی (شامل ۹۸.۶۸۰ پروژه خاتمهیافته در زمینه تهیه و اهدای جهیزیه، تهیه و اهدای سبد بهداشتی و درمانی، تهیه و اهدای سبد معیشتی، تهیه و اهدای البسه و پوشاک، برپایی بیمارستان صحرایی و ارائه خدمات پزشکی و دندانپزشکی) ارائه کرده است.
حسین شیروانی در پایان در خصوص نحوه حضور قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص) در این نمایشگاه گفت: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) سپاه در فضایی به وسعت ۲۳۰ مترمربع و در ۱۰ غرفه، توانمندیهای خود را در عرصههای نفت و گاز و پتروشیمی، آب و نیرو، راه و شهرسازی، صنعت و معدن، کشاورزی، ارتباطات، خدمت رسانی به مردم،مهندسی، تحقیقات و انتشارات و ارتباط با صنعت و نخبگان، به نمایش گذاشته است.
شایان ذکر است در این نمایشگاه که قرار است تا پایان دهه فجر برپا باشد، عموم مردم میتوانند از دستاوردهای تجهیزاتی نیروهای مسلح اعم از وزارت دفاع، سپاه، ارتش و ناجا بازدید کنند.
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