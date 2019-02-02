جبار کوچکی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره استانی شدن انتخابات مجلس،گفت: استانی شدن انتخابات مزایا و معایبی دارد اما در کل به نفع نظام و مجلس شورای اسلامی است.

وی افزود: اگر انتخابات مجلس به سمت استانی شدن حرکت کند، نمایندگانی انتخاب می‌شوند که چهره استانی و ملی دارند و قطعا دستاورد بهتری برای استان و کشور خواهند داشت.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه با تحقق این مسئله نمایندگان از وضعیت فعلی و رسیدگی به امور جزئی، رها می‌شوند و به مسائل کلان می‌پردازند،اظهارداشت: در حالی که برخی اعتقاد دارند برگزاری استانی انتخابات مجلس منجر به کاهش مشارکت مردم می‌شود، استانی شدن انتخابات مشارکت مردم را افزایش می‌دهد.

کوچکی‌نژاد تصریح کرد: البته یکی از نقاط ضعف استانی شدن انتخابات این است که پول و قدرت جای احزاب را می‌گیرد چرا که احزابی قوی وجود ندارد.

وی اضافه کرد: باید زیرساخت‌های لازم برای فعالیت‌های حزبی در انتخابات آتی مجلس فراهم شود چرا که در نبود احزاب، هر نامزدی توانایی تبلیغات در سطح استان را ندارد و باید به سمت منابع مالی و قدرت برود که این مسئله فساد زا است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اگر احزاب کشور فعال شوند انتخابات را تضمین می‌کنند چرا که آنان نظارت کافی بر نامزدهای انتخاباتی دارند و در نهایت از کسانی حمایت می‌کنند که از فیلترهای متعدد احزاب بگذرند.