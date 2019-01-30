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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۲۹

دیدار نماینده مدیرعامل سایپا با اعضای هیئت مدیره کانون نمایندگان

دیدار نماینده مدیرعامل سایپا با اعضای هیئت مدیره کانون نمایندگان

نماینده ویژه مدیرعامل سایپا برای حل مشکلات مشتریان با نمایندگان برتر نشست مشترک برگزار کرد.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، عبدالله بابایی نماینده ویژه مدیرعامل سایپا در فروش و خدمات پس از فروش با تعدادی از نمایندگی های برتر دیدار و نشست مشترک برگزار کرد.

در این نشست بابایی با اشاره به لزوم همکاری بیش از گذشته نمایندگی ها در شرایط فعلی گفت: قطعا با کمک و همیاری نمایندگی ها و افزایش ظرفیت تولید، مشکلات فعلی مرتفع و به تعهدات خود عمل خواهیم کرد.

وی با اشاره به افزایش تولید خودرو در چند روز گذشته گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته و تامین قطعات مورد نیاز در چند روز گذشته شاهد افزایش تولید در گروه خودروسازی سایپا هستیم و امیدواریم با افزایش تولید به مرز ۲۸۰۰ دستگاه در روز، تعهدات معوق را هرچه سریعتر به مشتریان تحویل دهیم.

بابایی ادامه داد: هیچ نماینده ای حق ندارد حتی یک ریال خودروی سایپا را در نمایندگی بالاتر از قیمت شرکت بفروشد.

نماینده ویژه مدیرعامل سایپا در فروش و خدمات پس از فروش با اشاره به برنامه جامع این شرکت برای افزایش رضایت مشتریان در حوزه خدمات پس از فروش گفت: در هفته های آینده و بعد از حل مشکلات تحویل خودرو، از نمایندگی های خدمات پس از فروش سراسر کشور بازدید خواهد شد.

کد مطلب 4528768

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