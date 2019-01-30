دیدار نماینده مدیرعامل سایپا با اعضای هیئت مدیره کانون نمایندگان

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، عبدالله بابایی نماینده ویژه مدیرعامل سایپا در فروش و خدمات پس از فروش با تعدادی از نمایندگی های برتر دیدار و نشست مشترک برگزار کرد.

در این نشست بابایی با اشاره به لزوم همکاری بیش از گذشته نمایندگی ها در شرایط فعلی گفت: قطعا با کمک و همیاری نمایندگی ها و افزایش ظرفیت تولید، مشکلات فعلی مرتفع و به تعهدات خود عمل خواهیم کرد.

وی با اشاره به افزایش تولید خودرو در چند روز گذشته گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته و تامین قطعات مورد نیاز در چند روز گذشته شاهد افزایش تولید در گروه خودروسازی سایپا هستیم و امیدواریم با افزایش تولید به مرز ۲۸۰۰ دستگاه در روز، تعهدات معوق را هرچه سریعتر به مشتریان تحویل دهیم.

بابایی ادامه داد: هیچ نماینده ای حق ندارد حتی یک ریال خودروی سایپا را در نمایندگی بالاتر از قیمت شرکت بفروشد.

نماینده ویژه مدیرعامل سایپا در فروش و خدمات پس از فروش با اشاره به برنامه جامع این شرکت برای افزایش رضایت مشتریان در حوزه خدمات پس از فروش گفت: در هفته های آینده و بعد از حل مشکلات تحویل خودرو، از نمایندگی های خدمات پس از فروش سراسر کشور بازدید خواهد شد.