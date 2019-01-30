دستگاه های خدمت رسان به تعهدات خود در شهرهای جدید عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم کلنگ زنی مترو پردیس که با حضور محمدرضا عارف، رییس مجمع نمایندگان استان تهران و جمعی دیگر از نمایندگان مجلس و مسئولان محلی پردیس انجام شد، طی سخنانی گفت: در خصوص شهرستان پردیس توسعه زیرساخت ها ی این شهر نظیر قطار برقی تهران _پردیس است

وی با اشاره به تاکید وزیر راه و شهرسازی بر شتاب بخشیدن به ساخت مسکن مهر در شهرهای پرند و پردیس، گفت: انصافا وزیر در این خصوص به وعده های داده شده، عمل کرده است و نمایندگان استان تهران باجدیت پیگیر مطالبات شهروندان استان هستند و این مهم را به عنوان راهبرد تلقی می کنند.

استاندار تهران گفت: دستگاه های خدمات رسان نظیر شرکت برق و آب موظفند تا تکلیف قانونی خود را بر اساس برنامه زمان بندی شده در شهرهای جدید پردیس و پرند اجرایی کنند، براساس ساختار جمعیتی آینده شهر پردیس باید برنامه ریزی دقیق برای ارائه پیوست فرهنگی و کاهش آسیب های اجتماعی داشته باشیم.