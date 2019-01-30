به گزارش خبرنگار مهر، حسین عارفی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان ایلام اظهار داشت: به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برنامه های مختلفی از سوی هلال احمر استان در نظر گرفته شده است.

وی گفت: طی این ایام ۳۳ عنوان برنامه در ایام‌الله دهه فجر سال جاری در این استان به همت این جمعیت برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه افتتاح ساختمان جدید مرکز پشتیبانی عملیات حوزه امداد و نجات استان ایلام از مهمترین برنامه های هلال احمر استان است، گفت: این مرکز به مساحت یک هزار و ۱۰۰ مربع و اعتبار یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان افتتاح می شود.

عارفی گفت: علاوه بر این مرکز جامع توان‌بخشی و فیزیوتراپی، خدمات کاردرمانی و گفتاردرمانی نیز در ایام دهه فجر افتتاح و یک انبار جدید امداد و نجات استان نیز کلنگ زنی می شود.

وی از اختصاص بالگرد هلال احمر به استان ایلام در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: آشیانه این بالگرد با اعتبارات ملی ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و به محض پایان کار این آشیانه، بالگرد جمعیت هلال احمر در استان مستقر می شود.