رونمایی از ادبیات جدید مسئولان دولتی؛ درخواست مدیران «بیخود» بود!

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه تشکر می کنم از همه مسئولین استان که یک پیشگیری کردند و هماهنگی کرده بودند و خوشبختانه این سیل خسارت جانی نداشت، اظهار داشت: خسارت ها فقط هم در بحث خانه های مردم نبوده، زیرساخت ها و بخش های مختلف خسارت دیده است.

وی با بیان اینکه هیئتی که از بخش های مختلف به لرستان آمد از وضعیت استان بازدید کرد، تصریح کرد: از نزدیک خرابی پل ها، ریزش جاده ها و ... را دیدیم، آنچه که مربوط به خسارت خانه های مردم بود را نیز دیدیم و در ستاد مدیریت بحران این موارد به بحث گذاشته شد، تقسیم کار شد، بخشی را مسئولین در لرستان با حمایت استاندار دنبال می کنند و بخشی هم قرار شد با کمک رئیس سازمان مدیریت بحران در تهران پیگیری شود و من هم قول دادم پیگیری کنم.

رئیس دفتر رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دوستان همکار ما از وزارت خانه های مختلف هر یک مسئولیتی به عهده گرفتند، افزود: رئیس سازمان راهداری بلافاصله دستور دادند فعالیت ترمیم پل ها شروع شود، اقدامات موقت برای بازگشایی محورها انجام و با بودجه خودشان آن ها را برای بلندمدت ترمیم کنند.

واعظی با اشاره به اینکه در بازدید هایی که داشتیم با مردم صحبت کردیم، مردم اکثرا زندگی شان با مشکلات مواجه شده است، ادامه داد: قول دادیم یک اعتباری به صورت تنخواه اختصاص دهیم.

وی با بیان اینکه ممکن است اعتبار ۴ میلیارد تومانی را سریع در اختیار استان قرار دهیم، در پاسخ به خبرنگاران مبنی بر اینکه مسئولان استان در جلسه درخواست اختصاص ۵۰ میلیارد تومان اعتبار را داده بودند، افزود: آن درخواست بیخود بود، مگر هرچیزی گفتند باید انجام دهیم!

رئیس دفتر رئیس جمهور با تاکید بر اینکه این ۴ میلیارد تومان اعتبار تنخواه برای این است که برای کسانی که لوازم خانه آن ها خراب شده خریداری صورت گیرد، افزود: قرار شد یک کمیته ای را استاندار تشکیل دهد و بررسی کنند و خرید مورد نیاز را برای مردم انجام دهند.

واعظی با اشاره به اینکه از مردم خوب لرستان تشکر می کنم، گفت: مردم فهیم و نجیب استان که با مشکلات مواجه بودند، خیلی مودبانه صحبت می کردند و از طرف دولت از این مردم خوب تشکر می کنم.