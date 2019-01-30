کلاهبردارمیلیاردی درخنداب دستگیرشد/فروش سنگ تزئینی به عنوان الماس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالرضا جودکی با اعلام این خبر اظهار داشت: پلیس خنداب در تحقیقاتی از فعالیت و تبلیغات فردی در فضای مجازی برای فروش چند قطعه سنگ های زینتی الماس باخبر شد و با هماهنگی مرجع قضایی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: پس از اقدامات فنی و تخصصی ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان، فرد مذکور شناسایی شد و زمانی که در حال جابجایی سنگ های زینتی برای فروش در یکی از شهرستان های همجوار بود، در عملیاتی دستگیر و سه قطعه سنگ زینتی در بازرسی از خودروی وی کشف شد.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: در بازجویی مشخص شد که این فرد در حال انتقال این سه قطعه سنگ زینتی برای فروش به عنوان سنگ الماس به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال بوده است.

جودکی با اشاره به ارجاع پرونده متهم به مرجع قضایی از شهروندان خواست در انجام معاملات و خرید و فروش اقلام از اعتماد به افراد ناشناس خودداری کرده و در صورت مواجهه با مورد مشکوک، موضوع را به پلیس اطلاع دهند.