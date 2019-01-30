حماس: غزه قادر به دادن درس فراموش نشدنی به صهیونیستهاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، مشیر المصری از رهبران حماس اعلام کرد: تظاهرات بازگشت با همه ابزار های مسالمت آمیز و خشن برای اعمال فشار واقعی بر اشغالگران اسرائیلی تشدید می شود.

وی افزود: ساکنان غزه حق زندگی بدون محاصره را دارند و زیربار محاصره بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نمی روند.

المصری تاکید کرد: غزه می تواند که درس فراموش نشدنی به اشغالگران و اعوانش در هر نبرد آتی بدهد. تظاهرات بازگشت و کاروان های دریایی ادامه خواهد داشت و زیر بار باج خواهی های اسرائیل نخواهیم رفت.

وی بر مخالفت حماس با هرگونه اقدامات یکجانبه و انفرادی و حرکت به سوی تشکیل دولت حزبی جدایی طلبانه تاکید کرد و آنرا عامل تقویت شکاف و جدایی غزه از کرانه باختری دانست.