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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۴۳

حماس: غزه قادر به دادن درس فراموش نشدنی به صهیونیستهاست

حماس: غزه قادر به دادن درس فراموش نشدنی به صهیونیستهاست

یکی از رهبران حماس از آمادگی غزه برای دادن درس فراموش نشدنی در هر نبرد آتی به رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، مشیر المصری از رهبران حماس اعلام کرد: تظاهرات بازگشت با همه ابزار های مسالمت آمیز و خشن برای اعمال فشار واقعی بر اشغالگران اسرائیلی تشدید می شود.

وی افزود: ساکنان غزه حق زندگی بدون محاصره را دارند و زیربار محاصره بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نمی روند.

المصری تاکید کرد: غزه می تواند که درس فراموش نشدنی به اشغالگران و اعوانش در هر نبرد آتی بدهد. تظاهرات بازگشت و کاروان های دریایی ادامه خواهد داشت و زیر بار باج خواهی های اسرائیل نخواهیم رفت.

وی بر مخالفت حماس با هرگونه اقدامات یکجانبه و انفرادی و حرکت به سوی تشکیل دولت حزبی جدایی طلبانه تاکید کرد و آنرا عامل تقویت شکاف و جدایی غزه از کرانه باختری دانست.

کد مطلب 4528790

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