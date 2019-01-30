تداوم قاچاق دام زنده از ۹ استان مرزی/افزایش مستمر قیمت گوشت قرمز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در نامه‌ای به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان وخراسان جنوبی اعلام کرد: به لحاظ شرایط کنونی و شرایط اقلیمی و جغرافیایی آن استان با حساسیت بیشتری قاچاق دام زنده توسط دستگاه‌های نظارتی و متولی، تحت کنترل و نظارت قرار گیرد.

در بخشی از این نامه درباره ضرورت تشدید نظارت بر قاچاق دام زنده، آمده است: با توجه به گزارشات متعدد واصله در خصوص افزایش مستمر قیمت گوشت قرمز متأثر از تداوم قاچاق دام زنده، خصوصاً دام سبک به خارج از کشور توسط برخی افراد سودجو و فرصت طلب، ضروری است مبادی مرزی، خروجی و محورهای مواصلاتی با حساسیت بیشتری توسط دستگاه‌های نظارتی و متولی تحت کنترل و نظارت قرار گیرد.

در ادامه نامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در ۹ استان، تاکید شده است: حسب تاکیدات صورت گرفته و سیاست های تبیین شده ابلاغی طی بخشنامه‌های متعدد مشعر بر جلوگیری از افزایش قیمت کالاها بویژه اقلام اساسی، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌های مرزی باید ضمن هماهنگی با استانداری، تعزیرات حکومتی و فرماندهی نیروی انتظامی، تدابیر لازم را جهت تشدید کنترل مبادی خروجی برای جلوگیری از قاچاق دام زنده معمول و مورد اجرا قرار دهند.