واکنش وزیر راه به تخلف در بخش قیر/تخلف مربوط به یک کارشناس بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی در حاشیه مراسم آغاز عملیات اجرایی توسعه فازهای شهر جدید پردیس و قطار برقی تهران پردیس، در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص تخلف واقع شده در بخش قیر گفت: یک نفر جایی تخلف کرده که به این موضوع رسیدگی می شود.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه نباید به این موضوع دامن زده شود افزود: یک کارشناس تخلف کرده و غیر از این صحت ندارد.

خاطرنشان می شود هفته گذشته وزیر راه و شهرسازی در جمع مدیران حراست این وزارتخانه از تخلف در تخصیص ۶۰ هزار تن قیر به وزارت راه و شهرسازی خبر داد.