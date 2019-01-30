  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۶:۱۳

واکنش وزیر راه به تخلف در بخش قیر/تخلف مربوط به یک کارشناس بود

واکنش وزیر راه به تخلف در بخش قیر/تخلف مربوط به یک کارشناس بود

وزیر راه و شهرسازی گفت: تخلف در بخش قیر از سوی یک کارشناس رخ داده بود که به موضوع رسیدگی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی در حاشیه مراسم آغاز عملیات اجرایی توسعه فازهای شهر جدید پردیس و قطار برقی تهران پردیس، در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص تخلف واقع شده در بخش قیر گفت: یک نفر جایی تخلف کرده که به این موضوع رسیدگی می شود.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه نباید به این موضوع دامن زده شود افزود: یک کارشناس تخلف کرده و غیر از این صحت ندارد.

خاطرنشان می شود هفته گذشته وزیر راه و شهرسازی در جمع مدیران حراست این وزارتخانه از تخلف در تخصیص ۶۰ هزار تن قیر به وزارت راه و شهرسازی خبر داد.

کد مطلب 4528799

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها