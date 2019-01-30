۱۳۹۳ پروژه محرومیت زدایی در کرمان کلید می خورد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامعلی ابوحمزه ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت سالگرد ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی اظهار داشت: مقام معظم رهبری به همه دستگاه، نهادها، ارگان ها از جمله سپاه و بسیج فرمودند «باید به سمت و سوی برویم که مردم یار، مردم دار و در خدمت مردم عزیز کشورمان باشیم».

وی افزود: به دستور مقام معظم رهبری بسیج سازندگی در تاریخ ۱۷ اردیبهشت سال ۷۹ راه اندازی شد و اکنون ۱۸ سال از تاسیس این نهاد انقلابی می گذرد سپاه و بسیج کارهای بزرگی را انجام داده اند.

ابوحمزه عنوان کرد: سپاه در عرصه محرومیت زدایی از زمان تاسیس جهاد سازندگی و قرارگاه خاتم تا کنون حدود ۱۰۸ هزار و ۷۶۴ پروژه عمرانی به مبلغ دو هزار و ۴۳۳ میلیارد و ۷۹۹ میلیون تومان در دستور کار خود قرار داده است.

وی ابراز داشت: همچنین ۱۱۹ هزار و ۶۲۴ پروژه غیرعمرانی در دستور کار سپاه با بودجه حدود ۵۰۱ میلیارد و ۴۱۰ میلیون تومان قرار گرفته است.

ابوحمزه تا کید کرد: جمعا در پروژه های عمرانی و غیر عمرانی نزدیک به ۲۲۸ هزار و ۳۷۸ پروژه با مبلغ دو هزار و ۹۳۵ میلیارد و ۲۰۹ میلیون تومان در دستور کار سپاه در زمینه محرومیت زدایی قرار داده شده است.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان گفت: از مجموع پروژه های عمرانی و غیرعمرانی تا کنون ۱۵۸ هزار پروژه با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۸۱۶ میلیارد و ۶۹۶ تومان در مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق محروم به بهره برداری رسیده اند و مابقی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در استان کرمان در زمینه پروژه های عمرانی دو هزار و ۶۹۱ پروژه با مبلغ کل قرار داد ۶۷ میلیارد و ۸۲۱ میلیون تومان و کل مبلغ هزینه شده در این پروژه ها ۳۰ هزار و ۸۰۷ میلیارد تومان بوده است.

ابوحمزه تصریح کرد: ما هر پروژهای چه عمرانی و غیر عمرانی انجام می دهیم از ظرفیت افراد خیر، دستگاه ها و مجموعه های دیگر استفاده می کنیم و به نوعی سعی درهم افزایی در قالب پروژه ها ایجاد می کنیم و همه هزینه ها از طرف سپاه تامین نمی شود.

محرومیت ارزش نیست

وی بیان داشت: ما به دنبال فرهنگ سازی هستیم که هر کس روی پای خودش به ایستد و از ظرفیت های خودش استفاده کند.

ابوحمزه گفت: محرومیت ارزش نیست، برخی افراد فکر می کنند محرومیت ارزش است اما این مطلب درست نیست. باید زمینه ای فراهم کنیم آن بخشی از کار که فرد نمی تواند انجام دهد نظام، دستگاه ها و نهادهای مختلف کمک کنند اما بار اصلی را باید خود فرد تحمل کند.

وی ادامه داد: اما اکنون این مسئله وجود ندارد و صفر تا صد را می گویند باید کمک کنید این طرز فکر اشتباه است و اگر این راه و شیوه را ادامه دهیم حالا حالاها از محرومیت فاصله نمی گیریم و باید این مسئله را در سطح استان کرمان فرهنگ سازی کنیم.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان عنوان کرد: شش هزار و ۶۷۳ پروژه غیرعمرانی در سطح استان کرمان با مبلغ قرارداد ۲۲ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان برنامه ریزی شده و مبلغ ۲۲ میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان در کل پروژه ها هزینه شده است.

ابوحمزه افزود: مبلع هزینه شده در کل پروژه های سطح استان کرمان۵۳ میلیارد و ۶۳۷ تومان است.

وی بیان کرد: احداث و تکمیل هزار و ۱۲۰ باب خانه محرومان، احداث و تعمیر۴۶۱ مسجد، احداث و مرمت پایگاه و آمفی تاتر ۲۴۱ باب، آب رسانی، ایجاد تصفیه خانه و کانال آب در ۵۵ روستا، احداث خانه عالم ۵۵ باب، احداث و تکمیل مدارس با کمک نوسازی مدارس و آموزش و پرورش ۵۰ باب، احداث و تکمیل راه و جاده روستایی ۴۱ روستا، احداث و مرمت یادمان و مزار شهدا ۲۶ مورد و...از جمله کارهای سپاه و بیسج سازندگی استان برای محرومیت زدایی از منطقه جنوب و شرق استان کرمان انجام شده است.

محرومیت زدایی محور کنگره شهدای استان کرمان

ابوحمزه گفت: یکی از کارهای که ما در ستاد کنگره شهدا انجام می دهیم به دنبال این هستیم بعد از برگزاری کنگره دیگر جایی در سطح استان مشکل مرمت گلزار شهدا نداشته باشیم.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان افزود: محرومیت زدایی را محور کنگره شهدا استان قرار داده ایم و یکی از این کارهایی که سپاه انجام داده تهیه و توزیع سه هزار و ۲۶۸ سری جهیزیه برای خانواده های بی بضاعت است که منابع مالی این جهیزیه ها از طریق دفتر مقام معظم رهبری، سپاه و خیران استان تامین شده است.

وی بیان کرد: از دیگر کارهای سپاه و بسیج در مناطق محروم توزیع ۱۸ هزار پرس غذای گرم، ۱۳ هزار و ۴۰۳ سبد البسه، هشت هزار و ۱۱۲ سبد معیشتی و شش هزار و ۸۴۳ سبد لوازم التحریر در بین افراد بی بضاعت است.

ابوحمزه عنوان کرد: یکی از برجستگی ها و ویژگی های مناطق محروم این است که تعداد زیادی دانش آموز نخبه و با استعداد در این مناطق وجود دارد که به دلیل فقر و محرومیت نمی توانند به مدارج بالاتر دست یابند.

وی تصریح کرد: بعضی از افراد به دلیل فقر زمینه ازدواج دخترانشان در سنین پایین را فراهم می کنند و آنها مجبور به ازدواج و ترک تحصیل می شوند تا بار از روی دوش خانواده بر داشته شود.

تشریح برنامه های دهه فجر در کرمان

ابوحمزه به تشریح برنامه های سپاه در دهه فجر پرداخت و افزود: برگزاری نمایشگاه اقتصاد مقاومتی و دستاوردهای بسیج سازندگی در مارک مادر شهر کرمان و اعزام گروه های جهادی در راستای کنگره شهدا به مدت ۴۰ روز از جمله این اقدامات است.

وی تصریح کرد: ۱۳ بهمن ماه جاری از یک هزار و ۳۹۳ پروژه محرومیت زدایی سپاه رونمایی می شود. سپاه قصد دارد در مدت یک سال این پروژه ها را در سطح استان کرمان به بهره برداری برساند. ۷۰ درصد این پروژه ها جدید و ۳۰ درصد دیگر پروژه های نیمه تمام هستند و ما سعی داریم تا هفته دفاع مقدس سال آینده آنها را کامل کنیم.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان گفت: بحث آب و اشتغال در اولویت کار ما قرار دارد، زیرا استان کرمان با کمبود جدی آب مواجه است و هر دستگاهی از ما کمک بخواهد به آن کمک می کنیم .

ابوحمزه با اشاره به اینکه سپاه ثارالله استان کرمان آماده ایجاد اشتغال برای افراد جویای شغل است، افزود: ما با اداره کل فنی و حرفه ای استان قررداد امضاء کرده ایم و افراد جویای کار را بدون پرداخت یک ریال هزینه به مراکز فنی و حرفه ای معرفی می کنیم و بعد از دریافت مدرک به آنها برای آغاز کار وام می دهیم.

دستاوردهای ۴۰ ساله نظام برای مردم تبیین شود

وی با اشاره به اینکه فرهنگ کار در جامعه ما نهادینه نشده و تصور می کنیم کار به معنای پشت میزنشینی است، گفت: باید توفیقات ۴۰ ساله نظام به مردم گزارش شود.

فرمانده سپاه ثارالله کرمان ادامه داد: برخی مردم از این خدمات اطلاع ندارند و جریانات ضد انقلاب در داخل و خارج کشور به دنبال این هستند که افکار و اندیشه ها را به این سمت سوق دهند که قبل از انقلاب کارهای بیشتری انجام شده است و در این ۴۰ سال کاری صورت نگرفته است .

وی عنوان کرد: در این ۴۰ سال علیرغم همه تهدیدات و آسیب هایی که استکبار، منافقان، اسرائیل و... علیه کشورمان داشتند توانسته ایم توفیقات زیادی در زمینه های مختلف کسب کنیم.

ابوحمزه بیان داشت: ۲۲ بهمن سال جاری نسبت به سالهای دیگر شرایط خاصی دارد و رسانه ها باید این شرایط را برای مردم روشن کنند و حضور پرشور مردم مشت محکنی بر دهان آمریکا و هم پیمانانش، رژیم صهیونیستی، منافقان و ...خواهد بود.