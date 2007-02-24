تهران برای برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و بحرین آمادگی دارد / دوره کارآیی سلاح اتمی منقرض شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، متکی در این دیدار با تشریح مناسبات متین دو کشور اظهار داشت: زمینه ها و ظرفیت های متنوعی برای تقویت مناسبات دو کشور وجود دارد، رایزنی های مستمر وزرای خارجه دو کشور، می تواند گشایشگر عرصه های نوین باشد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به حضور و همراهی وزیر نفت و انرژی بحرین گفت: حضور وزیر نفت وانرژی بحرین نشانگر درایت و جدیت مقامات عالیه بحرین برای گسترش مناسبات است، ما در عرصه های فرآورده های نفتی، پتروشیمی و گاز آمادگی گسترش همکاری دوجانبه را داریم و برای برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی برای اردیبهشت ماه سال آینده آمادگی داریم.

متکی با ارزیابی پیوندها و ظرفیت های دو کشور خاطرنشان کرد: مشترکات تاریخی و فرهنگی و اراده روشن رهبران دو کشور، ایجاب می کند زمینه های ارتقای دیدارها ومناسبات را متناسب باعلائق دو ملت فراهم سازیم.

وزیر امور خارجه کشورمان ارزیابی مناسبات جاری دو کشور گفت: روابط بانکی جاری در وضعیت مناسبی است و در خصوص همکاری های دوجانبه در زمینه های منابع معدنی بویژه در زمینه شن و ماسه با بحرین، استانداری بوشهر مقدمات کار را در دست بررسی و پیگیری دارد.

وی با تشریح ظرفیت های خدمات فنی و مهندسی در اجرای پروژه های متنوع ساختمانی، صنعتی، فنی دو کشور اظهار داشت: پتانسیل شرکت های خدمات فنی و مهندسی ایران برای اجرای پیمانکاری مختلف، فراوان است. حضور پرسنل ماهر و متخصص ایرانی در کشورهای منطقه، تمایل سنتی بین کشورهای منطقه بوده است و ما کمک به رفاه و ترقی کشورهای منطقه را کمک به توسعه و رفاه خودمان می دانیم.همانطوری که حضور پزشکان ایرانی در آفریقای جنوبی، مثبت و موثر بوده همین امر می تواند در بحرین نیز موجبات رفاه بحرین را فراهم سازد.

متکی با اشاره به ضرورت ایجاد همکاری های منطقه ای افزود: تقویت همکاری ها بین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با ایران موجب تقویت پیوندها و گسترش همکاری های اقتصادی شده و امنیت منطقه را پایدار تر خواهد ساخت و حضور بیگانگان در منطقه تشنج زا است، ما در چارچوب همکاری های منطقه ای از پیشنهاد همکاری های تجاری امارات برای امضای همکاری تجاری بین ایران و شورای همکاری خلیج فارس استقبال کرده و حمایت می کنیم.

وزیر امور خارجه کشورمان با تبیین انگیزه های فتنه انگیزان برای تفرقه افکنی بین سنی و شیعه اظهار داشت: فتنه انگیزان تفرقه افکن، با زشت ترین رفتارهای انسانی در صدد تشدید اختلاف پراکنی بین مذاهب و ملل منطقه می باشند. هوشیاری و وحدت ملل و مساعدت کشورهای منطقه به مردم عراق، نقش بارزی در تامین امنیت عراق داشته و دارد.

وی با اشاره به موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به تحولات فلسطین گفت: ما از گفتگوهای فلسطینی - فلسطینی و توافق مکه استقبال کرده و نتیجه آن را در چارچوب وحدت و منافع فلسطینیان قلمداد می کنیم.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به راهبرد جمهوری اسلامی ایران در برنامه صلح آمیز ایران تاکید کرد: در راهبرد اتمی جمهوری اسلامی ایران موضوع کاربرد سلاح جایگاهی نداشته و اگر سلاح اتمی قدرت ساز بود می بایست از فروپاشی امپراطوری های قدیم جلوگیری می کرد و رژیم صهیونیستی را در مواجهه با مقاومت اسلامی لبنان در رخداد 33 روزه لبنان موفق می ساخت. به نظر جمهوری اسلامی ایران دوره کارآیی سلاح اتمی منقرض شده و ارائه و اعتقاد ملت های مومن است که مولفه اصلی موفقیت ها می باشد.

خالد بن احمد بن محمد ال خلیفه وزیر امورخارجه نیز در این دیدار با اظهار خوشحالی از مناسبات خوب دو کشور گفت: سومین سفر وزیر خارجه بحرین به تهران نشانگر اراده جدی بحرین مناسبات دو کشور است و ادغام دو کمیسیون مشترک واقتصادی دو کشور و برگزاری هرچه سریعتر اجلاس آن در منامه می تواند زمینه ساز و تحرک بخش مناسبات دو کشور باشد.

وی با تشکر از تصویب موافقتنامه ممانعت از مالیات مضاعف ابراز امیدواری کرد این گام بتواند مراودات دو کشور را به شکل چشمگیری افزایش دهد.

وزیر امورخارجه بحرین با اشاره به حضور وزیر نفت و انرژی بحرین در این جلسه اظهار داشت: حضور وزیرنفت وانرژی بحرین در سفر به تهران نشانگر اراده بحرین برای گسترش همکاری های همه جانبه در عرصه های انرژی و نفت دو کشور است.

خالد بن احمد با اشاره به احساس متقابل دو کشور گفت: ما سعادت و سربلندی ایران را سربلندی بحرین خویش می دانیم واین روح حاکم بر مناسبات دو کشور است.

وی با اشاره به نتایج بسیار سازنده حضور سران دو کشور در پایتخت های همدیگر افزود: سفر پادشاه بحرین به تهران می تواند گام بلندتری در تقویت مناسبات دو کشور باشد، مقامات بحرینی می توانند در اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی آتی، زمینه ها و مقدمات این سفر را آماده سازند، روابط نزدیک و در هم تنیده دو کشور می تواند تاثیرگذار برای منطقه وعرصه بین المللی باشد . رایزنی های مستمر دو کشور در ارتباط با مسائل آسیایی و تحولات عراق و اجلاس وزرای خارجه همجوار عراق نشانگر ارائه مقامات برای توسعه و برقراری صلح و ثبات منطقه ای می باشد.

خالد بن احمد محمد آل خلیفه با استقبال از رایزنی جمهوری اسلامی ایران و عربستان درخصوص تحولات عراق و لبنان گفت: رایزنی های ایران وعربستان، گامی مثبت و سازنده در راستای صلح و ثبات و تحقق منافع مردم، گروه ها و حکومت عراق و لبنان است.

وزیر امور خارجه بحرین در خصوص برنامه صلح آمیز اتمی ایران، ما هرگز از حق اصیل و حاکمیتی ایران در حمایت از برنامه های صلح آمیز اتمی خویش صرفنظر نخواهیم کرد.