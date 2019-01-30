۵۳ پروژه به مناسبت دهه فجر در فردوس به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن میرزایی ظهر چهارشنبه در نشست خبری اظهار کرد: با بهره بردای از این پروژه های برای ۵۲۹ نفر شغل ایجاد خواهد شد.

وی بیان داشت: در مجموع بصورت میانگین از هر پروژه ۱۲ هزار نفر بهره مند خواهند شد.

وی تصریح کرد: هزینه این پروژه ها از محل اعتبارات تملک سرمایه ای و تسهیلات اشتغال روستایی تامین شده است.

میرزایی افتتاح مرکز جامع سلامت شهید دلخواه، کارخانه فراوری مواد معدنی، گازرسانی به ۳۲ واحد صنعتی و بهره برداری از مرکز گوهر شناسی و تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی را از پروژه های شاخصی برشمرد که در چهلمین سالروز پیروزی انقلاب در فردوس به بهره برداری خواهد رسید.

وی تصریح کرد: عملیات اجرایی کشتارگاه صنعتی طیور و کلنگ زنی مرکز پرورش ماهی تیلاپیا نیز در دهه فجر انجام خواهد شد