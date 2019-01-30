مرکز شتابدهی و نوآوری سلامت الکترونیکی ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، اولین جلسه شورای سیاستگذاری مرکز شتاب دهی و نوآوری سلامت الکترونیکی با حضور سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.

این جلسه با حضور دکتر جلیل کوهپایه زاده سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر امید پورنیک رئیس مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی ایران، مهدی محمدی دبیر ستاد فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نمایندگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان مدیریت در سالن شورا تشکیل شد.

در ابتدا دکتر امید پورنیک رئیس مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی ایران درباره بحث شتاب دهنده ها گفت: یکی از اجزای زیست بوم فناوری بحث شتاب دهنده ها است که شبیه مراکز رشد هستند و می توان در تجاری سازی از آن استفاده کرد.

رئیس مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی ایران خاطرنشان کرد: یکی از شتاب دهنده ها ، شتاب دهنده سلامت الکترونیک است که زود بازده است و با توجه به اینکه دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان قطب فناوری اطلاعات سلامت در کشور معرفی شده است در نظر داریم با همکاری ستاد توسعه فناوری اطلاعات مرکز شتابدهی و نوآوری سلامت الکترونیکی را در محل کتابخانه مرکزی راه اندازی کنیم.

وی ضمن اعلام حمایت از گروه های سلامت الکترونیک گفت: مابه دنبال فرصت هایی هستیم که محصول محور باشد.

پورنیک با اشاره به بهره بردن از ظرفیت اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران اظهار داشت: در حوزه سلامت افراد بزرگی وجود دارند که باید در کنار افرا توانمند کسب و کار به صورت تیمی فعالیت کنند تا به نتیجه مطلوب دست یابند.

در ادامه مهدی محمدی دبیر ستاد فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره استارت آپ های حوزه فناوری، شتاب دهنده های سلامت دیجیتال و توانمند سازی نیروی انسانی برای کسب و کارهای استاندارد توضیح داد.

محمدی حمایت خود را جهت توسعه مرکز شتابدهی و نوآوری سلامت الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی ایران اعلام کرد و خواستار ارائه توجیه اقتصادی این طرح شد.

سپس سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایران از اجرای این طرح به عنوان یک ایده کارآفرین در راستای اهداف دانشگاه نسل سوم استقبال کرد و گفت: با هوشمندی و درایت باید در بخش های مختلف سرمایه گذاری کرد تا به نتیجه مطلوب دست یافت.

کوهپایه زاده بر بحث فرهنگ سازی و آشنایی اعضای دانشگاه در خصوص راه اندازی این مرکز نوین تاکید کرد.

در این جلسه تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه علوم پزشکی ایران و ستاد فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری امضاء و اعضای شورای سیاستگذاری مرکز شتابدهی و نوآوری سلامت الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی ایران ابلاغ شد.