به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید محمد در مراسم آغاز عملیات اجرایی توسعه زیرساخت‌های شهر جدید پردیس و مطالعات متروی تهران - پردیس گفت: یکی از دغدغه های خانواده های ساکن شهر جدید پردیس تردد به تهران است که هزینه بالایی به خانواده ها تحمیل می کند.

وی افزود: ساخت متروی تهران - پردیس از آرزوهای مردم این شهر است که ما هم در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا تمام تلاش خود را برای تجهیز متروی ۲۵ کیلومتری این مسیر به کار می گیریم.

سردار محمد تصریح کرد: اخیراً این قرارگاه متروی اسلامشهر را نیز کلنگ زده است اما متأسفانه بخش متروسیستم در ایران نسبت به سایر بخش های صنعتی از نظر بومی سازی عقب مانده است.

وی گفت: سالانه ارز زیادی برای تأمین سیستم های متروئینگ از کشور خارج می شود اما اگر شرکت های داخلی حمایت شوند امکان تولید سامانه های سیگنالینگ و دیگر دستگاه های مورد نیاز را در کشور داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات اجرایی احداث قطار برقی تهران – پردیس به طول ۲۵ کیلومتر بعد از ظهر امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز شد.

در فاز نخست این پروژه با سرمایه گذاری ۱۴۰۰ میلیارد تومانی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و با مشارکت شرکت عمران شهرهای جدید، قطار برقی تهران- پردیس احداث و به متروی تهران متصل می شود.