تأمین تجهیزات مقابله با بحران نیازمند اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل اینانلو بعدازظهر چهارشنبه در جلسه ستاد بحران شهرستان فردیس، اظهار کرد: تأمین زیرساخت‌ها موضوعی است که باید در شهرستان فردیس دنبال شود تا در مواقع بحرانی بتوانیم مدیریت بهتری داشته باشیم.

وی در ادامه بابیان اینکه لازم است در حوزه مدیریت بحران به آموزش توجه ویژه‌ای شود، گفت: اطلاع‌رسانی به مردم از اهمیت بالایی برخوردار است که باید در این راستا اقدام شود.

اینانلو با اشاره به اهمیت آموزش‌های مقابله با بحران در مدارس، تصریح کرد: آموزش به کودکان از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه آن‌ها از قدرت یادگیری فراوانی برخوردارند و آموزش موضوعی به کودکان موجب تثبیت یک فرهنگ در جامعه می‌شود.

وی اضافه کرد: دانش آموزان می‌توانند به یک امدادگر در بحران‌ها تبدیل شوند ازاین‌رو آموزش به آن‌ها از اهمیت به سزایی برخوردار است. امیدواریم به همکاری مدیریت بحران استانداری البرز بتوانیم مراکز مختلف امدادی را تجهیز کنیم.

به گفته اینانلو شهرداران شهرستان فردیس باید بودجه‌های مناسبی برای تجهیز لوازم بحرانی تصویب کنند.

فرماندار شهرستان فردیس با اشاره به اهمیت تکرار مانورهای بحرانی در فردیس، گفت: حضور نیروهای امدادی شهرستان فردیس در حادثه سقوط هواپیما به‌خوبی مشاهده شد که این مهم شایسته تقدیر است.