مبلغ دینی باید بصیرت و شجاعت را در جامعه ترویج کند

به گزارش خبرنگار مهر، همایش فجر آفرینان فاطمی به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی و فاطمیه دوم روز چهارشنبه با حضور آیت الله حسینی بوشهری امام جمعه موقت قم، عبدالکریم عابدینی امام جمعه قزوین، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین، ائمه جمعه و جماعات، مبلغین و مبلغات در اداره کل تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد.

آیت الله حسینی بوشهری نماینده مجلس خبرگان رهبری و دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور در این مراسم اظهار کرد: رسالت روحانیون، تبلیغ همراه با بصیرت و شجاعت است که مبلغین و روحانیون در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به رسالت خود عمل کرده اند و از خداوند می ترسند و از کسی پروا ندارند.

وی افزود: روحانیت در موقع جهاد در لباس رزم حاضر می شوند و تنها اهل دعوت نیستند بلکه اهل عمل هستند.

امام جمعه موقت قم بیان کرد: آمار شهدای روحانیت در بین سایر اقشار و اصناف بیشتر است و این نشان می‌دهد که این‌ها در خط مقدم شهادت بوده‌اند.

آیت الله حسینی بوشهری تصریح کرد: روحانیت باید دیده بان باشد آسیب ها را بشناسد و سکوت نکند.

وی اظهار کرد: روحانیون اهل بصیرت، صبر و استقامت هستند و به حق و باطل اشراف دارند و کسی که شرایط زندگی و جامعه را بشناسد غفلت نمی کند و برای آینده برنامه دارد.

وی یادآور شد: فضای مجازی بعنوان یک آفت مطرح است و ضایع ساختن اصول، پرداختن به فروع و حاشیه سازی، دادن مقام به افراد ناشایست و رانده شدن افراد برجسته به حاشیه از نگاه حضرت علی (ع) چهار آفت در دولت ها محسوب می شود.

بوشهری تصریح کرد: در چهل سالگی انقلاب باید دستاوردهای فرهنگی و معنوی نظام را برای مردم بویژه نسل جوان مطرح کنیم و نگذاریم ارزشها به فراموشی سپرده شود.