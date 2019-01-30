سند امنیت غذایی بومی شود

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله حقیقی ظهر چهارشنبه در دومین مجمع سلامت استان زنجان که به میزبانی سالن زیتون سازمان جهادکشاورزی استان و با حضور قائم‌مقام وزیر بهداشت برگزار شد، از آمادگی استان برای تدوین سند امنیت غذایی به صورت یک سند کاربردی خبر داد و گفت: مهم‌ترین موضوع در زمینه تدوین این سند آن است که طرح مذکور باید بومی شده، سپس نسبت به تدوین سند اقدام کرد.

وی با تاکید بر اینکه حوزه سلامت همواره یکی از اولویت‌های استان بوده و آمادگی لازم را برای اجرای برنامه‌های این بخش داریم، تصریح کرد: ابتدا به ساکن معتقدیم که برنامه‌های حوزه سلامت باید به صورت کاربردی باشد، به همین خاطر حمایت‌های لازم از تدوین سند امنیت غذایی به صورت کاربردی صورت خواهد گرفت که البته این حمایت‌ها باید با ارائه آموزش‌های لازم به اعضای شوراها و دهیاری‌ها همراه باشد.

استاندار زنجان با یادآوری اینکه اجتماعی کردن حوزه سلامت نیز یکی از تاکیدات به‌شمار می‌رود، ادامه داد: یکی از مهم‌ترین عواملی که امروز بر سر حوزه سلامت قرار گرفته و مشکلات زیادی را برای افراد جامعه ایجاد کرده، موضوع بیماری‌های غیرواگیر است که 84 درصد بیماری‌ها را به خود اختصاص می‌دهد، این در حالی است که تفکر عموم در این زمینه ناشی از کم‌کاری دانشگاه علوم‌پزشکی است که تفکر درستی نیست.

حقیقی در ادامه به اهمیت مقوله بهداشت در اداره امور جامعه پرداخت و با اشاره به اینکه استان این آمادگی را دارد که همکاری‌های لازم را در راستای اجرایی شدن برنامه‌های حوزه سلامت در استان انجام دهد، اظهار کرد: متاسفانه بیماری‌های غیرواگیر، به یکی از دغدغه‌های ثابت و همیشگی حوزه سلامت تبدیل شده است که در این راستا ضرورت دارد افراد بتوانند بر نوع تغذیه‌ای که دارند، مدیریت داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه هر چقدر به سمت هدف ترسیم شده در راستای اجتماعی شدن سلامت پیش برویم، به همان میزان قادر خواهیم بود بیماری‌های واگیردار را نیز کنترل و مهار کنیم، خاطرنشان کرد: یکی از این برنامه‌ها می‌تواند تشکیل کانون سلامت محله در راستای جلب مشارکت عمومی در این حوزه باشد.