برگزیدگان چهارمین جشنواره رسانه ای ابوذر استان کردستان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان کردستان ظهر امروز با حضور تعدادی از مسئولان و جمع کثیری از خبرنگاران و اصحاب رسانه استان کردستان برگزار شد که در ابتدای بخش معرفی برگزیدگان از خانواده‌ های مرحوم ابراهیم دلاوری روزنامه‌نگار و مرحوم امیر سهیلی کاریکاتوریست نشریات استان تجلیل شد.

همچنین در این مراسم از خانواده شهید ارکان قدیمی شهید عرصه فرهنگ و هنر استان, حمیدرضا جوادیان پیشکسوت حوزه رسانه در استان کردستان و نویسنده بسیجی جواد حسن‌ آبادی تجلیل و قدردانی بعمل آمد.

بنابر این گزارش امین مرادی رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی و مجتبی ورمقانی مدیرکل دامپزشکی کردستان نیز به عنوان مدیران موفق که تعامل و ارتباط دو سویه با رسانه‌ های استان را دارند تجلیل و قدردانی بعمل آمد.

تجلیل از برترین های بخش ویژه جشنواره با عنوان نهم دی از دیگر بخش های این جشنواره بود که در بخش‌ویژه نهم دی در بخش عکس‌نوشته از عادل پیرویسی از سایت کردتودی به عنوان رتبه برگزیده تجلیل شد.

همچنین در بخش عکس نوید صیدمرادی از خبرگزاری شبستان و علی کرمی از سایت خبری کردستان به عنوان برگزیده عکس‌ های نهم دی تجلیل شد و شیرین مرادی از خبرگزاری فارس, اسرین کنعانی و جمیله معظمی از خبرگزاری‌ های فارس و تسنیم به صورت مشترک و حسن حسین‌ زاده از خبرگزاری ایرنا رتبه های اول تا سوم بخش گزارش این حوزه را از آن خود کردند.

در ادامه در بخش یادداشت این حوزه رتبه اول به حبیب‌ الله جلیلی خبرنگار روزنامه روژان، رتبه دوم به عدالت ناصری از خبرگزاری فارس و رتبه سوم به کلثوم مومنی از خبرگزاری تجلیل و قدردانی شد.

در بخش‌ های اصلی جشنواره نیز در بخش خبر جایزه رتبه اول به عدالت ناصری از خبرگزاری فارس، رتبه دوم به هژیر الله‌ مرادی از روزنامه روژان و جایزه رتبه سوم بخش خبر به صورت مشترک به شیوا اردلان‌ منش از ایرنا و زهره نادری‌ مقدم از روزنامه جام جم اهدا شد.

همچنین در بخش مصاحبه، مهوش رحیمی از سایت آفتاب دل و فاطمه ملایی از خبرگزاری فارس به صورت مشترک رتبه سوم را کسب کردند و طاهره جلوخانی رتبه دوم را کسب کرد و روزیتا قادری از روزنامه همشهری به رتبه نخست دست یافت.

در بخش یادداشت نیز به صورت مشترک جایزه رتبه سوم به فاطمه ملایی از خبرگزاری فارس و حبیب‌ الله جلیلی از روزنامه روژان اهدا شد و رتبه اول بخش یادداشت به ویدا باغبانی از خبرگزاری ایسنا و رتبه دوم به امید بهمنی از خبرگزاری ایرنا رسید.

همچنین رتبه اول بخش گزارش را شیرین مرادی از خبرگزاری فارس به خود اختصاص داد، رتبه دوم مشترک گزارش به چنور صادقی از خبرگزاری مهر و امید بهمنی از خبرگزاری ایرنا و جایزه سوم جشنواره به صلاح الدین ساعدی اهدا شد.

حسن حسین‌ زاده از خبرگزاری ایرنا رتبه اول بخش تیتر را کسب کرد، رتبه دوم به صورت مشترک به خبات ساعدی از ماهنامه کورده‌ واری و شیرین مرادی از خبرگزاری فارس رسید و رتبه سوم نیز به هژیر الله‌مرادی از روزنامه روژان رسید.

همچنین در بخش عکس، جایزه رتبه‌ اول به بختیار صمدی از فارس، رتبه دوم به مصلح پیرخضرانیان از ایرنا و رتبه سوم به صورت مشترک به فرشید اردلان از خبرگزاری ایسنا و الهام امی از خبرگزاری فارس رسید.

در بخش کارتون و کاریکاتور نیز رضا احمدیاری رتبه دوم و سامان جعفری رتبه سوم این بخش را حائز شدند.