تعیین شاخص های رتبه بندی دانشگاه های جهان اسلام / اختصاص 50 درصد از ملاک های رتبه بندی به پژوهش

دکتر جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه عمده ترین بحث در ملاک های پژوهشی مقالات ISI است، گفت: تعداد مجلات، مقالات و کیفیت مقالات علمی در ISI مد نظر قرار می گیرد و رشد تولید علم نیز سنجیده شود.

رئیس کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز گفت: جوایز بین المللی نیز مانند جوایز جشنواره خوارزمی، آکادمی علوم جهان سوم و آکادمی علوم جهان اسلام در 20 سال گذشته جزء ملاک های پژوهشی هستند. جوایز بین المللی کشورهای آمریکا و آلمان و انگلیس به دلیل عدم ارتباط برخی کشورهای اسلامی با این کشورها به عنوان شاخص در نظر گرفته نمی شوند.

وی اظهار داشت: کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز و موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در طراحی بانک اطلاعاتی رتبه بندی و پردازش داده ها و تحلیل نتایج با یکی از سازمان های آماری کنفرانس اسلامی در آنکارا همکاری می کند.

مهراد اضافه کرد: تهیه نرم افزار رتبه بندی و داده پردازی به عهده کتابخانه منطقه ای و موسسه پژوهش و برنامه ریزی گذاشته شده است.

دکتر جعفر مهراد - عضو اصلی انتخاب دانشگاه های برتر جهان اسلام

وی گفت: رئیس دانشگاه بین المللی مالزی، معاون سازمان کنفرانس اسلامی، رئیس کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز، یکی از اعضای کامستک و یکی از اعضای آیسسکو هسته های اصلی انتخاب 20 دانشگاه برتر جهان اسلام هستند.

رئیس دانشگاه بین المللی مالزی، معاون سازمان کنفرانس اسلامی، رئیس کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز، یکی از اعضای کامستک و یکی از اعضای آیسسکو، هسته های اصلی انتخاب 20 دانشگاه برتر جهان اسلام هستند

رئیس کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی با اشاره به شاخص های آموزشی رتبه بندی دانشگاه های جهان اسلام اظهار داشت: نسبت استاد به دانشجو، نسبت اعضای هیات علمی با مدرک دکتری به کل دانشجویان و اعضای هیات علمی، تعداد استادان خارجی به کل استادان و تعداد دانشجویان خارجی به کل دانشجویان شاخص های آموزشی در نظر گرفته شده برای رتبه بندی به شمار می آیند.

وی در خصوص جلسه بعدی رتبه بندی و انتخاب 20 دانشگاه برتر جهان اسلام گفت: اجلاس بعدی با حضور دانشگاه های جهان اسلام، نمایندگان وزرای علوم کشور های جهان اسلام، یونسکو، شانگهای به عنوان بزرگترین مرکز رتبه بندی در جهان، اتحادیه عرب و ... فروردین ماه در تهران برگزار می شود و 20 دانشگاه برتر جهان اسلام با تأیید وزرای امور خارجه این کشورها تعیین می شوند.

به گزارش مهر، چندی پیش در آخرین اجلاس وزرای علوم در کویت مقرر شد رتبه بندی دانشگاه های جهان اسلام در راستای انتخاب 20 دانشگاه برتر و حمایت بانک توسعه اسلامی از این دانشگاه ها برای قرار گرفتن در لیست 500 دانشگاه برتر دنیا آغاز شود. در این اجلاس بخش اعظمی از امور مربوط به رتبه بندی Ranking به ایران محول شد.