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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۶:۴۳

ترامپ:بی‌صبرانه منتظر دیدار با رهبر کره شمالی هستم

ترامپ:بی‌صبرانه منتظر دیدار با رهبر کره شمالی هستم

رئیس جمهور آمریکا در حساب توئیتری خود از دیدار با رهبر کره شمالی در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که منتظر دیدار با «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی در آینده نزدیک است.

ترامپ در حساب توئیتر خود نوشت: روابط بین کره شمالی و آمریکا تاکنون به این خوبی نبوده است. بدون هیچ شرطی، بازمانده ها برمی گردند و گروگان ها آزاد می شوند. شانس خوبی برای خلع سلاح هسته ای وجود دارد.

وی افزود: آنچه در کره شمالی اتفاق می افتد را زمان نشان خواهد داد. در پایان دولت قبلی، روابط وحشتناک بود و اتفاقات بدی می افتاد. اما اکنون اوضاع فرق می کند؛ من بی صبرانه منتظر ملاقات با کیم جونگ اون هستم.

کد مطلب 4528870

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