به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که منتظر دیدار با «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی در آینده نزدیک است.

ترامپ در حساب توئیتر خود نوشت: روابط بین کره شمالی و آمریکا تاکنون به این خوبی نبوده است. بدون هیچ شرطی، بازمانده ها برمی گردند و گروگان ها آزاد می شوند. شانس خوبی برای خلع سلاح هسته ای وجود دارد.

وی افزود: آنچه در کره شمالی اتفاق می افتد را زمان نشان خواهد داد. در پایان دولت قبلی، روابط وحشتناک بود و اتفاقات بدی می افتاد. اما اکنون اوضاع فرق می کند؛ من بی صبرانه منتظر ملاقات با کیم جونگ اون هستم.