وضعیت روستاهای حاشیه دز بخش مرکزی تحت کنترل است

به گزارش خبرگزاری مهر، جمال عالمی نیسی با اشاره به بازدید از روستاهای حاشیه رودخانه دز و مسیر بامدژ اظهار کرد: با ترمیم و بازسازی سیل بندها و اقدامات پیشگیرانه وضعیت این مناطق تحت کنترل است.

وی افزود: هم اکنون دستگاه های عضو ستاد مدیریت بحران به همراه ماشین آلات و امکانات مورد نیاز در روستاهای در معرض خطر حضور دارند و در حال ترمیم و بازسازی برخی از سیل بندها در نقاط حادثه خیز هستند.

فرماندار اهواز گفت: آب رودخانه دز از مسیر کانال توانا موجب به زیر آب رفتن بخشی از اراضی کشاورزی و جاده دسترسی مسیر بامدژ شده بود که با اقدامات انجام شده، راه نفوذ آب به کانال توانا و اراضی کشاورزی بسته شد.

رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان اهواز گفت: برای تخلیه آب از اراضی کشاورزی و آزاد سازی جاده ارتباطی، عملیات منحرف کردن آب از کانال توانا به نهرخارور انجام شده و آب وارد شده از رودخانه دز به اراضی، در حال تخلیه شدن است.

عالمی نیسی افزود: برخی از نقاط محور ارتباطی مسیر بامدژ که در روزهای گذشته دچار آب گرفتگی شده بود، با بستن کانال توانا و منحرف کردن آب در حال باز شدن است، ضمن اینکه تردد با خودروهای شاسی بلند در این مسیر امکان پذیر است.

وی یادآور شد: با آبگرفتگی این جاده ارتباطی، محور جایگزین تعیین شد و ارتباط روستاها با دیگر مناطق برقرار شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بارش باران در چند روز اخیر و رهاسازی آب از سد کرخه و سد دز باعث افزایش دبی رودخانه های دز و کرخه و بروز سیلاب در برخی مناطق پایین دست شد.