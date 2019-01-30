مسمومیت ۷ نفر با گاز منوکسیدکربن در چهارمحال و بختیاری

فرامرز شاهین در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به مسمومیت هفت نفر با گاز مونوکسید کربن در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: دو نفر در شهر طاقانک شهرستان شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری دچار مسمومیت با گاز منوکسید کربن شدند.

وی عنوان کرد: این دو نفر به علت بی احتیاطی دچاز گاز گرفتگی شده اند.

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی چهارمحال وبختیاری بیان کرد: پنج نفر نیز در شهر بروجن دچار گاز گرفتگی شدند که به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی بیان کرد: این مصدومان به بیمارستان بروجن منتقل شدند.