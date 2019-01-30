به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه وحید دستجردی دبیرکل جبهه زنان اصولگرا و کارآمد در همایش زنان طلایه‌داران انقلاب اسلامی که عصر امروز چهارشنبه ۱۰ بهمن در سازمان تبلیغات اسلامی تهران برگزار شد، ضمن بزرگداشت یاد و خاطره حضرت امام و شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ایام ‌الله دهه فجر را تبریک گفت و اظهار داشت: ما امروز در جشن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم و باید این ایام را به مردم، ایثارگران و جانبازان و کسانی که پایمردی کردند تبریک گفت چرا که با مجاهدت آنها توانسته‌ایم چهلمین سالگرد انقلاب را علیرغم دشمنی‌های بسیار، جشن بگیریم.

دبیرکل جبهه زنان اصولگرا و کارآمد با اشاره به اینکه تشکیلات مردمی زنان که به اصول انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب پایبند هستند در این مسیر حرکت می‌کنند ابراز امیدواری کرد که این تشکل‌های انقلابی از جمله تشکل‌های زنان بتوانند در ارتقای کشور و به ویژه حوزه زنان موفق باشند.

وی با بیان اینکه به تعبیر امام اگر زنان صالح باشند کشور صالح می‌شود و اگر زنان فاسد باشند جامعه فاسد می‌شود، گفت: این سخنان نشان می‌دهد زنان ستون‌های جامعه هستند لذا امروز بیش از هر زمان دیگری مسوولیت زنان سنگین است.

دستجردی در ادامه افزود: ما در جهانی به سر می‌بریم که تفرعن و جهانخواری بیداد می‌کند و ما دچار بی‌قانونی‌ای هستیم که حتی نمی‌توان اسم آن را قانون جنگل گذاشت و کشورهای متفرعن به هیچ حقوقی پایبند نیستند و از این رو حقیقت جمهوری اسلامی که مردم آن برای برقراری عدل قیام کردند بسیار سنگین است.

دبیر کل جبهه زنان اصولگرا و کارآمد با اشاره به قتل فجیع روزنامه‌نگار منتقد عربستانی از سوی رژیمی که به کشتار زنان و کودکان یمنی می‌پردازد گفت: ما همچنین شاهد دستگیری و برخورد غیر انسانی با مرضیه هاشمی خبرنگار زن مسلمان بودیم درحالی که آمریکا شعار حقوق بشر می‌دهد اما نعل وارونه می‌زدند و از این رو جزای تلاش و مبارزه با استکبار تحریم و جنگ است اما انقلاب اسلامی رو به پیشرفت دارد و توانسته دشمنان را در منطقه و جهان سرکوب کند.

وی با تاکید بر اینکه دشمن با وجود فعالیت چهل نتوانسته انقلاب اسلامی را به دلیل اهداف والای آن کمرنگ کند به ارائه گزارشی از وضعیت زنان پرداخت.

دستجردی بر همین اساس تاکید کرد: دستاوردهای زنان در انقلاب اسلامی بی نظیر است؛ قبل انقلاب تعداد اساتید زن کشور به ۱۰ نفر نمی‌رسید اما امروز ۵۰ درصد کرسی‌های اساتید دانشگاه‌ها به زنان تعلق دارد.

دبیر کل جبهه زنان اصولگرا و کارآمد با بیان اینکه وقتی حضور زنان به ۷۰ درصد در دانشگاه رسید دولت ناچار به ایجاد سهمیه برای مردان شد، گفت: امید به زندگی در زنان قبل از انقلاب ۵۴ سال بود اما با افزایش ۲۳ ساله به ۷۸ ساله رسیده است و این بسیار مهم و مبتنی بر موهبت نظام اسلامی است.

وی با بیان اینکه قبل انقلاب ۳۵ درصد زنان باسواد بودند اما امروز ۹۰درصد باسواد و ۴۰ درصد آنها نیز تحصیلات دانشگاهی دارند، گفت: امروز ۲۷۰۰ نفر از زنان از اساتید حوزه علمیه هستند و این نشان می‌دهد زنان در همه رشته‌ها پیشرو بوده‌اند.

به گفته وی ما امروز در ۳۸ رشته ورزشکار زن داریم در حالی که قبل انقلاب تنها در ۸ رشته زنان فعال بودند، افزود: این نشان می‌دهد علیرغم تبلیغات دشمن، حجاب هیچ محدودیتی برای زنان نبوده است.

دستجردی ادامه داد: ۳۵ هزار زن مربی، ۱۶ هزار داور زن، ۳۰‌هزار ورزشگاه اختصاصی زنان و ۱۲ هزار زنان شرکت کننده در رشته‌های ورزشی از برکات انقلاب است اما با این وجود دشمن جمهوری اسلامی را متهم به فعالیت علیه زنان و سیاه‌نمایی علیه آن می‌کند.

وی با بیان اینکه امروز بسیج ۹ هزار عضو زن دارد و این‌ نهاد بزرگ‌ترین نهاد متعلق به زنان است، یادآور شد: ما در دوران دفاع مقدس ۷ هزار شهید زن و ۵ هزار جانباز زن داشته‌ایم که این‌ نشانه حضور پررنگ زنان است.

دستجردی ادامه داد: زنان ما به سختی به چنین جایگاه متعالی دست یافتند اما دست از تلاش در این مسیر نکشیدند؛ ما در دوران دفاع مقدس ۲۳۰۰ زن در جبهه‌ها داشتیم که ۱۷ هزار زن به صورت امدادگر به جبهه‌ها کمک می‌کردند و از این رو توانستیم در جنگ به پیروزی برسیم.

وزیر اسبق بهداشت با اشاره به آمار حوزه بهداشت و پزشکی قبل و بعد انقلاب تصریح کرد: ما قبل انقلاب تنها سه هزار و ۵۰۰ نفر پزشک تخصصی حوزه زنان داشتیم اما امروز این رقم ۱۶ برابر شده است‌.

دستجردی با اشاره به کاهش مرگ و میر مادران باردار نسبت به قبل انقلاب درحالی که از بین ۱۰۰ هزار تولد حدود ۳۰۰ مرگ و میر وجود داشت، گفت: امروز پس از چهل سال جنگ و تهدید و تحریم این رقم به ۱۹ در ۱۰۰ هزار تولد رسیده است لذا طبق اعلام سازمان‌های جهانی ما دومین کشور دنیا از جهت کاهش دادن آمار مرگ و میر مادران باردار بوده‌ایم.

وزیر اسبق بهداشت با اشاره به افزایش سطح بهداشت کشور نسبت به قبل انقلاب این پیشرفت‌ها را مدیون انقلاب اسلامی دانست و افزود: زنان باید قدر خودشان و فضای معنوی انقلاب را بدانند و اگر می‌خواهیم این نظام به دست صاحب اصلی آن برسد باید تابع و پشتیبان ولایت فقیه باشیم.

همچنین در این مراسم از زنان فرهیخته و فعال حوزه‌های مختلف از جمله الهام حیدری همسر شهید طهرانی مقدم، سارا عرفانی رمان‌نویس، زینب ابوطالب مستندساز، انسیه شاه حسینی کارگردان، مهقلا جان بزرگی قهرمان المپیک، پروین سلیحی آزاده و مبارز دوران ستم‌شاهی، پوران ولویون از قضات زن برجسته، مینو اصلانی بسیجی زن برجسته و طیبه میرزا اسکندری فعال رسانه‌ای، فهیمه فرهمندپور کارشناس ارشد مسائل خانواده، لیلا سادات زعفرانچی پژوهشگر برجسته حوزه زنان تقدیر شد.