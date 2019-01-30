۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۶:۵۳

مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری:

مردم چهارمحال وبختیاری شش میلیارد تومان به کمیته امداد کمک کردند

شهرکرد- مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری گفت: مردم چهارمحال وبختیاری بیش از شش میلیارد تومان به مراکز نیکوکاری کمیته امداد کمک کردند.

علی ملکپور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مردم چهارمحال وبختیاری شش میلیارد تومان به مراکز نیکوکاری کمیته امداد کمک کردند، اظهار داشت: مردم چهارمحال و بختیاری از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از شش میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان به مراکز نیکوکاری این استان کمک کردد.

وی بیان کرد: ۳۹ مرکز نیکوکاری درچهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند.

 فعالیت ۳۹ مرکز نیکوکاری در چهارمحال و بختیاری

مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: این مراکز نیکوکاری در ۹ شهرستان چهارمحال  بختیاری در حال فعالیت هستند.

وی اظهار داشت: بهره گیری از ظرفیت خیران برای کمک به مددجویان چهارمحال و بختیاری ضروری است.

مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: جذب خیران خارج از استانی برای کمک به مددجویان این استان ضروری است.

