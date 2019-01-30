مهدی طارمی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص نتایج تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت های ۲۰۱۹ آسیا گفت: متاسفانه روی بد فوتبال در بازی با ژاپن برای ما رخ داد. فکر نمی کنم حقمان خوردن سه گل بود. گل اول را که خوردیم فکر می کنم تمرکز تیم بهم ریخت تا سه بر صفر شکست بخوریم.

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران که بازی با ژاپن را به دلیل دواخطاره بودن از دست داد تا بسیاری از هواداران از او دلخور باشند اظهار داشت: هنوز هم نمی دانم چرا داور در بازی با چین به من کارت داد تا مقابل ژاپن دواخطاره شوم و بازی نکنم. بدون شک هشتاد میلیون ایرانی دوست دارند در این دیدار بازی کنند. من هم مثل تمام مردم کشورم دوست داشتم در این بازی باشم اما تصمیمات داوری باعث شد تا نتوانم به میدان بروم.

وی درباره خداحافظی کارلوس کی روش از تیم ملی فوتبال ایران اظهار داشت: او مربی خیلی بزرگی است. نه تنها از لحاظ فنی یکی از بزرگترین مربیانی بود که من کار کردم بلکه به جرات می توانم بگویم از لحاظ روحی و روانی نیز بازیکنان تیم ملی را در نقطه بسیار خوبی نگه می داشت تا با اعتماد به نفس بازی کنیم. واقعا امیدوارم بهترین تصمیم درباره کادرفنی آینده تیم ملی گرفته شود.

طارمی درباره وضعیت خود در الغرافه قطر و پیشنهادی که از اروپا به دستش رسیده است خاطرنشان کرد: تصمیمم را به زودی خواهم گرفت. تمام شرایط را بررسی می کنم تا در نهایت بتوانم گزینه خوبی را برای آینده فوتبالی خودم انتخاب کنم.