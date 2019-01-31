به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه مهمترین دستاوردهای حوزه فرهنگ به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه، معاونت امور فرهنگی، ادارات و موسسات زیرمجموعه آن از جمله موسسه خانه کتاب در کنار سایر معاونت های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فعالیت‌های تخصصی و مهمترین دستاوردهای خود را در قالب نمودار و آمار به نمایش می‌گذارند.

همچنین در این نمایشگاه، کارنامه نشر۴۰ ساله۱۳۹۶-۱۳۵۷، آمار نشر کتاب و تعداد ناشران در طول چهل سال، پوسترهای جشنواره های کتابی، گزارش هفته کتاب، جایزه کتاب سال و جشنواره های کتابی در معرض دید علاقمندان قرار می گیرد.

نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی از ۱۲ تا ۲۲ بهمن از ساعت ۹ تا ۱۷ در باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به نشانی میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، انتهای خیابان سرو، روبروی پارک طالقانی، موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس پرپا می‌شود.