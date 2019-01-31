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۱۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۳۸

در قالب یک نمایشگاه؛

دستاوردهای معاونت فرهنگی ارشاد و خانه کتاب به نمایش درمی‌آید

دستاوردهای معاونت فرهنگی ارشاد و خانه کتاب به نمایش درمی‌آید

نمایشگاه مهمترین دستاوردهای حوزه فرهنگ با ارائه دستاوردهای معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و موسسه خانه کتاب در باغ موزه دفاع مقدس برپا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه مهمترین دستاوردهای حوزه فرهنگ به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه، معاونت امور فرهنگی، ادارات و موسسات زیرمجموعه آن از جمله موسسه خانه کتاب در کنار سایر معاونت های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فعالیت‌های تخصصی و مهمترین دستاوردهای خود را در قالب نمودار و آمار به نمایش می‌گذارند.

همچنین در این نمایشگاه، کارنامه نشر۴۰ ساله۱۳۹۶-۱۳۵۷، آمار نشر کتاب و تعداد ناشران در طول چهل سال، پوسترهای جشنواره های کتابی، گزارش هفته کتاب، جایزه کتاب سال و جشنواره های کتابی در معرض دید علاقمندان قرار می گیرد.

نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی از ۱۲ تا ۲۲ بهمن از ساعت ۹ تا ۱۷ در باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به نشانی میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، انتهای خیابان سرو، روبروی پارک طالقانی، موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس پرپا می‌شود.

کد مطلب 4528886

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