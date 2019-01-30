حمید کریمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۴۷ ورزشکار چهارمحالی به اردوهای استعدادیابی تیم ملی دعوت شدند، اظهار داشت: ورزشکار چهارمحال و بختیاری در رشته های مختلف ورزشی از جمله بسکتبال، اسنوکر، اسکیت، دوچرخه سواری، جودو، تیراندازی، هندبال، سه گانه و دوگانه، دوومیدانی، شنا، بدمینتون و وشوو به اردوهای استعدادیابی تیم ملی دعوت شدند.

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ورزشکاران چهارمحالی در رقابت های اولین المپیاد استعدادهای برتر ورزشی کشور حضور پررنگی داشتند، بیان کرد: ورزشکاران این استان در رشته های مختلف ورزشی این المپیاد خوش درخشیدند.

وی بیان کرد: ورزشکاران چهارمحال وبختیاری در اولین المپیاد استعدادهای برتر ورزشی کشور سه مدال طلا، هشت مدال نقره و ۱۱ مدال برنز به دست آوردند.

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه شناسایی استعداد های ورزشی در سطح استان ضروری است، بیان کرد: برگزاری طرح های استعداد یابی زمینه ساز شناسایی ورزشکاران مستعد در سطح استان می شود.

وی با اشاره به اینکه توسعه زیر ساخت های ورزشی در روستاهای استان مورد توجه قرار گرفته است، بیان کرد: توسعه زیر ساخت ها موجب شناسایی ورزشکاران با استعداد می شود.