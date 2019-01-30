۲۷ پایگاه بسیج اصناف در سرتاسر استان اصفهان فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا امانی ظهر چهارشنبه در مراسم بازدید از حوزه بسیج اصناف اردستان اظهار داشت: هدفی که بسیج اصناف در حال حاضر از آن حمایت می کند، ترویج فرهنگ خرید کالای ایرانی است که در این راستا فعالیتهای خوبی در سطح استان اصفهان انجام شده است.

وی افزود: طبق برنامه‌هایی که در طول سال از طریق سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان تعریف می‌شود، نظارت و سرکشی از اتاق اصناف و تعامل آن با بسیج اصناف از جمله برنامه هاست که به همین منظور در اردستان حضور داریم.

رئیس بسیج اصناف اصفهان گفت: بسیج اصناف اردستان در طول سال ۹۷ برنامه های فرهنگی، آموزشی و اعتقادی خوبی را در کنار کارهای ابتکاری انجام داده که عملکرد آنها رضایت بخش بوده است.

اصناف باید اصول فقه کسب و کار بازار را فرا بگیرند

امانی ادامه داد: اصناف و بازاریان باید اصول و فقه کسب و کار بازار را فرا بگیرند تا در امور بازار از آن استفاده کنند که اردستان در این زمینه آموزش هایی را لازم دارد و با توافق های صورت گرفته باید این کار به صورت جدی پیگیری شود.

وی ابراز داشت: موضوع آموزش یکی از مهمترین مواردی است که در هر سازمانی باعث ارتقاء و پویایی آن می شود و در اصناف هم به این شکل است، اگر بخواهیم در کسب و کار در شهرستان اردستان موفق باشیم باید آموزش را جدی بگیریم.

رئیس بسیج اصناف اصفهان از برنامه های شاخص بسیج اصناف استان اصفهان را کارهای فرهنگی دانست که از جمله آن می‌توان برگزاری یادواره شهدای خاص این بسیج را نام برد و همچنین برپایی نماز جماعت و تعطیلی واحدهای کسب و کار در موقع نماز است.

۱۲ هزار نفر آموزش کسب و کار را در شهر اصفهان گذرانده‌اند

امانی از فعالیت ۲۷ بسیج اصناف در سراسر استان اصفهان خبر داد که بعضی از تعدادی پایگاه مقاومت هم زیر مجموعه آنها هستند و گفت: در سال ۹۶ تعداد ۱۲ هزار نفر از کسبه آموزش های لازم را در مرکز شهر اصفهان به مدت ۱۲ ساعت گذرانده‌اند که از این مقدار ۶ ساعت آن آموزش مربوط به فقه کسب و کار بوده است.

رئیس بسیج اصناف اصفهان با بیان اینکه دو هزار واحد صنفی در اردستان وجود دارد، بیان داشت: باید آموزش های فقه کسب و کار برگزار شود و اردستان باید هر ساله ۴۰۰ نفر را در این آموزش ها شرکت دهند که تاکنون به لحاظ بعضی از مشکلات این کار انجام نشده است.

امانی با توجه به آغاز چهل سالگی انقلاب اسلامی افزود: اصناف و بازاریان از دوران ابتدایی انقلاب اسلامی از مبارزان انقلابی بوده‌اند که نمونه آن شهید عراقی است که روز بسیج اصناف هم روز شهادت این شهید قرار داده شده است.

وی افزود: بسیج اصناف در موضوع اقتصاد مقاومتی و با توجه به تورم‌های که وجود دارد بدون کوچکترین حاشیه‌ای به وضعیت اقتصادی کمک می‌کند و این همان روحیه بسیجی و انقلابی است که انتظار می‌رود و بازاریان و کسبه همیشه نشان داده‌اند که همراه نظام و انقلاب خواهند ماند.

رئیس بسیج اصناف اصفهان با بیان اینکه با توجه به روحیه انقلابی که در اصناف وجود دارد ۱۰ درصد آنها در سطح کشور عضو بسیج اصناف هستند، ابراز داشت: این آمار در استان اصفهان ۲۰ درصد بوده است که دو برابر بیشتر نسبت به متوسط کشوری است.