  1. استانها
  2. بوشهر
۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۶:۵۷

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر:

حس مسئولیت‌پذیری نسبت به محیط زیست در مدارس تقویت می‌شود

حس مسئولیت‌پذیری نسبت به محیط زیست در مدارس تقویت می‌شود

بوشهر- مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: حس مسئولیت‌پذیری نسبت به محیط زیست در مدارس تقویت می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرمی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیرکل محیط زیست استان بوشهر با بیان این که وظیفه آموزش و پرورش تعلیم و تربیت دانش آموزان است اظهار داشت: تربیت شهروندان آینده این جامعه به ویژه شهروندانی که بتوانند در تراز نام این انقلاب تربیت شوند و انسان‌هایی مسئولیت‌پذیر و مفید از وظیفه‌های اساسی این نهاد است.

کرمی با تاکید بر این که بهترین نهاد برای سرمایه گذاری  در بحث آموزش و اثر بخشی آموزش و پرورش است ادامه داد: با توجه به فرهنگ‌پذیری کودکان، اثر بخشی آموزش در دوره تحصیلی ابتدایی بیش از دیگر دوره ها است و باید کودکان را در زمینه مهارت‌های مختلف اجتماعی آن طور که شایسته است تربیت کنیم. 

وی تصریح کرد: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، شش ساحت تربیتی دارد و یکی از ساحت های شش گانه آن، ساحت زیستی و بدنی است که بحث سلامت جسمانی و محیط زیست را در بر می گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان افزود: یکی از آسیب های اجتماعی، عدم آموزش برخورد مناسب با طبیعت و محیط زیست است که عوارض و عواقب آن را به عینه می‌شود دید  و گاهی حالت‌های بحرانی به خود می‌گیرد و نیاز به آموزش و فرهنگ سازی بیش از پیش حس می‌شود.

کرمی، اثربخشی معلمان را در آموزش ها و فرهنگ سازی مهم دانست و ابراز داشت: با توجه به اینکه معلمان در صف مقدم آموزش و پرورش یعنی کلاس‌های درس حضور دارند و همچنین ارتباط با دانش آموز و خانواده دانش آموزان می توانند در اهداف محیط زیست همکاری مطلوبی داشته باشند.

وی یادآور شد: محتوای آموزشی لازم، برنامه های مشترک، فوق برنامه ها، بازدید از طبیعت، فعالیت های کاربردی و تشویق دانش آموزان فعال می تواند کمکی باشد تا دانش آموزان احساس مسئولیت بیشتری نسبت به موضوع محیط زیست داشته باشند.

کرمی با بیان این که آموزش و پرورش تفاهم نامه‌های زیادی با سازمان های مرتبط به امضا رسانده است که تاثیر مثبتی داشته است گفت: طرح سفیران سلامت در حوزه بهداشت و درمان به عنوان یک تفاهم نامه، نتیجه خوبی داشته است و بهداشت و درمان به جای هزینه های گزاف در بخش درمان با هزینه کمتر در بخش آموزش و فرهنگ سازی موفق عمل کرده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همچنین تاکید کرد: یکی از مولفه های مورد آموزش در طرح سفیران سلامت، موضوع محیط زیست است.

کد مطلب 4528896

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها