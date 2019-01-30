به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرمی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیرکل محیط زیست استان بوشهر با بیان این که وظیفه آموزش و پرورش تعلیم و تربیت دانش آموزان است اظهار داشت: تربیت شهروندان آینده این جامعه به ویژه شهروندانی که بتوانند در تراز نام این انقلاب تربیت شوند و انسان‌هایی مسئولیت‌پذیر و مفید از وظیفه‌های اساسی این نهاد است.

کرمی با تاکید بر این که بهترین نهاد برای سرمایه گذاری در بحث آموزش و اثر بخشی آموزش و پرورش است ادامه داد: با توجه به فرهنگ‌پذیری کودکان، اثر بخشی آموزش در دوره تحصیلی ابتدایی بیش از دیگر دوره ها است و باید کودکان را در زمینه مهارت‌های مختلف اجتماعی آن طور که شایسته است تربیت کنیم.

وی تصریح کرد: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، شش ساحت تربیتی دارد و یکی از ساحت های شش گانه آن، ساحت زیستی و بدنی است که بحث سلامت جسمانی و محیط زیست را در بر می گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان افزود: یکی از آسیب های اجتماعی، عدم آموزش برخورد مناسب با طبیعت و محیط زیست است که عوارض و عواقب آن را به عینه می‌شود دید و گاهی حالت‌های بحرانی به خود می‌گیرد و نیاز به آموزش و فرهنگ سازی بیش از پیش حس می‌شود.

کرمی، اثربخشی معلمان را در آموزش ها و فرهنگ سازی مهم دانست و ابراز داشت: با توجه به اینکه معلمان در صف مقدم آموزش و پرورش یعنی کلاس‌های درس حضور دارند و همچنین ارتباط با دانش آموز و خانواده دانش آموزان می توانند در اهداف محیط زیست همکاری مطلوبی داشته باشند.

وی یادآور شد: محتوای آموزشی لازم، برنامه های مشترک، فوق برنامه ها، بازدید از طبیعت، فعالیت های کاربردی و تشویق دانش آموزان فعال می تواند کمکی باشد تا دانش آموزان احساس مسئولیت بیشتری نسبت به موضوع محیط زیست داشته باشند.

کرمی با بیان این که آموزش و پرورش تفاهم نامه‌های زیادی با سازمان های مرتبط به امضا رسانده است که تاثیر مثبتی داشته است گفت: طرح سفیران سلامت در حوزه بهداشت و درمان به عنوان یک تفاهم نامه، نتیجه خوبی داشته است و بهداشت و درمان به جای هزینه های گزاف در بخش درمان با هزینه کمتر در بخش آموزش و فرهنگ سازی موفق عمل کرده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همچنین تاکید کرد: یکی از مولفه های مورد آموزش در طرح سفیران سلامت، موضوع محیط زیست است.