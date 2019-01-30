۴ خرده فروش مواد مخدر در شهرکرد دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سید روح اله موسوی گفت: در پی وصول خبری مبنی بر فعالیت گسترده یک باند خرده فروش مواد مخدر در سطح شهرکرد پیگیری موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۶ منظریه قرار گرفت.

وی افزود: پس از هماهنگی با مقام قضائی با همکاری ماموران کلانتری ۱۱ و ۱۳ شهرکرد چهار نفر اعضای این باند شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفتند.

این مقام انتظامی افزود: ماموران طی یک عملیات ضربتی این چهار سوداگر مرگ را حین بسته بندی مواد مخدر با ۴۰ گرم هروئین و شیشه در مخفیگاهشان دستگیر کردند.