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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۶:۵۵

فرمانده انتظامی شهرستان شهرکرد:

۴ خرده فروش مواد مخدر در شهرکرد دستگیر شدند

۴ خرده فروش مواد مخدر در شهرکرد دستگیر شدند

شهرکرد- فرمانده انتظامی شهرستان شهرکرد گفت: ماموران انتظامی این شهرستان چهار توزیع کننده مواد مخدر با ۴۰ گرم هروئین را دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سید روح اله موسوی گفت: در پی وصول خبری مبنی بر فعالیت گسترده یک باند خرده فروش مواد مخدر در سطح شهرکرد پیگیری موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۶ منظریه قرار گرفت.

وی افزود: پس از هماهنگی با مقام قضائی با همکاری ماموران کلانتری ۱۱ و ۱۳ شهرکرد چهار نفر اعضای این باند شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفتند.

این مقام انتظامی افزود: ماموران طی یک عملیات ضربتی این چهار سوداگر مرگ را حین بسته بندی مواد مخدر با ۴۰ گرم هروئین و شیشه در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

کد مطلب 4528898

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