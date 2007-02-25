محرومیت یک تا 10 ساله داوطلبان موبایل دار از کنکور کارشناسی ارشد / اعمال سهمیه دانشجویان ممتاز در کنکور کارشناسی ارشد

دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استفاده از ماشین حساب نیز ممنوع است گفت: به همراه داشتن هر گونه لوازم الکترونیکی به جلسه آزمون کارشناسی ارشد تخلف و تقلب محسوب می شود و با داوطلب متخلف بر اساس تصمیم کمیته تخلف و تقلب کنکور برخورد می شود.

معاون سازمان سنجش با اشاره به سهمیه های کنکور کارشناسی ارشد 86 گفت: دو نوع سهمیه آزاد و رزمندگان در کنکور کارشناسی ارشد اعمال می شود که سهمیه رزمندگان 20 درصد کل سهمیه است و داوطلبان دارای این سهمیه باید 80 درصد حد نصاب آخرین فرد قبولی در آزمون را به دست آورده باشند.

وی اظهار داشت: علاوه بر این دانشجویان ممتاز نیز می توانند با کسب 90 درصد از نمره آخرین فرد قبولی در آزمون به دوره کارشناسی ارشد راه یابند. سهمیه دانشجویان ممتاز نیز در هر رشته محل یک نفر است.

خدایی به تأثیر معدل در کنکور کارشناسی ارشد گفت: تا کنون سهم معدل در آزمون کارشناسی ارشد مانند سال های گذشته و معادل 20 درصد در نظر گرفته شده است که اجرای تغییر در این موضوع به اطلاع داوطبان می رسد.

وی خاطر نشان کرد: معدل در سال های گذشته از طریق آزمون های آ. ت.ت بررسی می شد که از امسال این آزمون ها حذف شده است.

معاون سازمان سنجش با بیان اینکه ظرفیت های کنکور کارشناسی ارشد 86 نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، گفت: تقاضانامه های مربوط به ظرفیت کارشناسی ارشد سال آینده تاکنون از سوی دانشگاه های نهایی نشده است اما طبق برنامه های وزارت علوم مقرر شده است 30 هزار پذیرش دانشجو در آزمون کارشناسی ارشد صورت گیرد.

وی اضافه کرد: افزایش ظرفیت با هماهنگی وزارت علوم و دانشگاه ها صورت می گیرد و سازمان سنجش در این زمینه به تنهایی تصمیم گیری نمی کند.