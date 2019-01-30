حل مشکل کمبود اعتبارات و تجهیزات حوزه محیط زیست ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده روز چهارشنبه در نشست با مدیران و کارکنان اداره کل محیط زیست استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: در استان مرکزی خوشبختانه حوزه محیط زیست توانسته همراه و همگام با توسعه صنعتی رشد داشته باشد به صورت برنامه مدارانه حرکت کند.

استاندار مرکزی افزود: حوزه محیط زیست استان مرکزی به ویژه طی دهه اخیر توانسته از نظر مباحث تخصصی و کارشناسی به ارتقای مطلوبی دست پیدا کند.

وی افزود: استان مرکزی از نظر تنوع زیستی یک اقلیم متنوع است و می طلبد در این استان برای حفظ محیط زیست برنامه های اصولی اجرایی شود، البته این مهم تا حدود زیادی محقق شده و این در حالی است که حوزه محیط زیست استان مشکلات و دغدغه هایی همچون کمبود نیروی انسانی و کمبود بودجه ای دارد.

استاندار مرکزی خاطر نشان ساخت: خوشبختانه در حال حاضر تالاب میقان اراک از وضعیت بهتری نسبت به سال‌های قبل برخوردار است و با توجه به اینکه یک زیستگاه مهم و ارزشمند برای استان به شمار می رود، بایستی در راستای حفظ آن تلاش لازم به کار گرفته شود.

آقازاده عنوان کرد: در حوزه کاهش آلودگی هوای اراک، طی سال‌های اخیر پیگیری‌ هایی انجام شده که منجر به کاهش روزهای ناسالم هوای این شهر در سال جاری نسبت به سال های ۹۶ و ۹۵ گردیده و نشان می دهد که اقدامات موفق بوده است.

استاندار مرکزی ادامه داد: از جمله ضروریاتی که در محیط زیست بایستی مد نظر قرار گیرد، افزایش حقوق پرداختی کارکنان این مجموعه و تامین تجهیزات لازم برای انجام تکلیف این سازمان است. در همین راستا در سال جاری سه دستگاه خودرو و همچنین یک دستگاه اندازه گیری تشعشعات به اداره کل محیط زیست استان مرکزی اختصاص یافته است.