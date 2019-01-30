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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۶:۵۶

طی پیامی؛

قاسمی جشن ایرانی «سده» را تبریک گفت

قاسمی جشن ایرانی «سده» را تبریک گفت

رئیس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه در پیامی جشن ایرانی سده را گرامی داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه در پیامی جشن ایرانی سده را گرامی داشت.

در این پیام آمده است: همپای تمامی ایرانیان و پارسیان جهان دهم بهمن ماه را به مناسبت جشن باستانی سده گرامی می داریم. سده از دیرباز یکی از جشن های کهن و آیینی ایرانیان همتراز نوروز و مهرگان است. این جشن هنوز هم در گوشه و کنار ایران عزیز، بهانه ای برای گردهمایی و نور و سرور است.

آیین جشن سده که خوشبختانه به ثبت ملی رسیده، اکنون به عنوان یک میراث شناخته شده ایرانی در جهان مطرح است. فرا رسیدن سده، جشن همکاری و همبستگی مردم نیک اندیش ایران از همه اقوام و مذاهب را به تمامی ایرانیان عزیز بویژه هموطنان زرتشتی در سراسر گیتی شادباش می‌گویم. 

کد مطلب 4528902

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