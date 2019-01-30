به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف امروز در دیدار با آیت الله رسول فلاحتی با اشاره به وجود ضعف در کارکردی و مدیریتی در سطح کشور، اظهارکرد: در حوزه مسائل مدیریتی و کارکردی در راستای دولت سازی اسلامی ضعیف عمل شده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه عظمت‌های انقلاب اسلامی در بیرون مرزها بسیار نمایان است، بیان کرد: ضعف‌های اجرایی و مدیریتی برعظمت انقلاب خدشه وارد کرده و سبب ناکارآمد جلوه دادن نظام در میان مردم شده است.

قالیباف ضعف‌های مدیریتی موجود در جامعه را در تبعیت از نظام سرمایه‌داری عنوان کرد و گفت: شاه را از کشور بیرون کردیم اما نگران غرب زده‌های داخلی هستیم.