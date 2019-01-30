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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۶:۵۶

قالیباف:

ضعف‌های اجرایی و مدیریتی به عظمت نظام خدشه زده است

ضعف‌های اجرایی و مدیریتی به عظمت نظام خدشه زده است

رشت- عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه در حوزه کارکردی و مدیریتی ضعف‌هایی داریم، گفت: وجود این ضعف‌ها سبب خدشه به عظمت نظام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف امروز در دیدار با آیت الله رسول فلاحتی با اشاره به وجود ضعف در کارکردی و مدیریتی در سطح کشور، اظهارکرد: در حوزه مسائل مدیریتی و کارکردی در راستای دولت سازی اسلامی ضعیف عمل شده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه عظمت‌های انقلاب اسلامی در بیرون مرزها بسیار نمایان است، بیان کرد: ضعف‌های اجرایی و مدیریتی برعظمت انقلاب خدشه وارد کرده و سبب ناکارآمد جلوه دادن نظام در میان مردم شده است.

قالیباف ضعف‌های مدیریتی موجود در جامعه را در تبعیت از نظام سرمایه‌داری عنوان کرد و گفت: شاه را از کشور بیرون کردیم اما نگران غرب زده‌های داخلی هستیم.

کد مطلب 4528904

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