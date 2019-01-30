به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند بعد از ظهر چهارشنبه در نشست شورای اطلاع رسانی استان بوشهر اظهار داشت: رسانه‌های دشمن تلاش دارند تا امید را در بین مردم ایران از بین ببرند و در راستای مقابله با این دسیسه‌های دشمنان رسانه‌های داخلی نقش بسیار مهمی دارند.

وی با بیان اینکه انتظار داریم رسانه‌ها واقعیت‌ها را بیان کنند، اضافه کرد: از نقد سازنده استقبال می‌کنیم و انتظار می‌رود همه رسانه‌ها مراقب باشند تا قلم آنها آلوده به مسائل شخصی و غرض ورزی نشوند.

استاندار بوشهر تاکید کرد: در راستای رفع مشکلات آب استان بوشهر تلاش‌های بسیار زیاد صورت گرفته است و اکنون مجوز احداث ۱۳۰ هزار متر مکعب آب شیرین کن در سطح استان را گرفته‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: ساخت آب‌شیرین‌کن برازجان در حال انجام مراحل اداری است ولی متاسفانه برخی از رسانه‌ها با فرافکنی بیان می‌کنند که این آب‌شیرین‌کن اجرا نمی‌شود که این موضوع نقد نیست و اصلا صحت ندارد.

وی با اشاره به حفر ۱۴ حلقه چاه برای رفع کمبود مشکلات آب در سطح استان بوشهر بیان کرد: احداث آب شیرین کن در آبپخش، وحدتیه و دالکی نهایی شده است و به زودی شاهد اجرایی شدن این طرح ها خواهیم بود.

گراوند با اشاره به هزینه ۱۱ میلیارد تومانی در حوزه آب شهر دالکی خاطرنشان کرد: اعتقاد دارم که باید سرمایه‌های اجتماعی را حفظ کنیم و واقعیت‌ها را عیناً بیان کنیم و هر آمار و عددی را که بیان می کنیم باید واقعیت باشد و به مردم دروغ نگویم.

وی از احداث شش سد در استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: ۸۴ میلیارد تومان برای سد دشت پلنگ و باغان تامین نقدینگی شده است که گام بسیار مهمی در اجرایی شدن این طرح ها است.

وی با اشاره به اینکه شناخت بسیار خوبی از نظام بودجه ریزی داریم افزود: اعتقاد من بر این است که اعتبارات باید به سمتی برود که اثربخشی بیشتری داشته باشد و مردم آثار آن را ببینند.

استاندار بوشهر از تکمیل اورژانس هسته‌ای بوشهر خبر داد و گفت: بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی سال آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت و تلاش داریم تا این طرح هر چه سریعتر مورد بهره برداری قرار گیرند.