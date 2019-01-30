مادورو: ترامپ دستور قتل من را صادر کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، «نیکلاس مادورو» رئیس‌ جمهوری ونزوئلا امروز چهارشنبه در مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک اعلام کرد: هیچ شکی نیست که ترامپ دستور قتل من را صادر کرده و به دولت کلمبیا و مافیای این کشور گفته است که من را بکُشند.

رئیس‌ جمهوری قانونی و منتخب ونزوئلا در این خصوص تصریح کرد: اگر روزی اتفاقی برای من روی دهد، دونالد ترامپ و «ایوان دوکه» رئیس‌جمهوری کلمبیا مسئول آن خواهند بود.

وی ادامه داد: امروز با توطئه مواجه هستیم و هر روز نیز آن ها را شکست خواهیم داد. گروهی از نظامیان جداشده از ارتش مزدورانی برای تفرقه افکنی میان نیروهای ارتش شده اند.