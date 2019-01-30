تفکر بومی در راهیان نور پیاده سازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین معروفی ظهر چهارشنبه در جلسه قرارگاه شهید علم الهدی (راهیان نور دانشجویی) که با حضور روسای دانشگاه های گلستان برگزار شد، اظهار کرد: در پیروزی انقلاب اسلامی آیا فقط شیعه یا سنی نقش داشتند یا فقط فارس یا ترکمن به تنهایی نقش داشتند؟ در این پیروزی همه ملت ایران و همه اقوام و مذاهب در کنار هم جمع شدند و با سرازیر شدن برکت الهی حکومت اسلامی تشکیل شد تا در ذیل حکومت اسلامی احکام الهی ساری و جاری شود.

وی افزود: پیامبر اکرم بعد از مهاجرت از مکه به مدینه اولین اقدامشان تشکیل حکومت اسلامی بود تا نتیجه آن سعادت بشری شود.

معروفی ادامه داد: ما قبل از انقلاب هم مسلمان بودیم، حج می رفتیم، امر به معروف و نهی از منکر می کردیم اما اسلام ما تحت نظر استکبار بود ولی با آمدن امام راحل اسلام ما اسلام انقلابی شد.

وی گفت: اسلام انقلابی اسلام سیدالشهداست، یعنی اسلامی که ظلم نمی کند و زیربار ظلم هم نمی رود؛ اصلا مگر اصولگرا و اصلاح طلبی بالاتر از سیدالشهدا داریم؟

معروفی ادامه داد: ما با هدایت الهی امام خود و با نور الهی در وجود اماممان که در اسلام ذوب شده بود در انقلاب به پیروزی رسیدیم.

فرمانده سپاه نینواگلستان اظهار کرد: یک زمانی در این کشور پادشاه یعنی نفر اول کشور اختیار و اراده ای برای رفت و آمد نداشت، حتی این اراده نداشت که در کشورش بماند و بمیرد اما انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با مولفه هایی مانند ایمان، اعتقاد و باور حقیقی و مدیریت صحیح اسلامی توانست به اسلام و ایران عزت دهد .

وی گفت: ما و فرزندانمان با رفتن به سفر راهیان نور انرژی می گیریم، چرا ؟ چون برگرفته از فرهنگ عاشوراست.

معروفی ادامه داد: اصرار ما بر این است تا در حوزه راهیان نور بومی فکر کنیم، من به تمام شهدای بزرگ ارادت داشتم اما من می گویم شهیدانی همچون کاظمی باید استان به استان معرفی شود چرا؟ تا جوانان ما بفهمد جوانان نسل آن ها چه کردند.

وی افزود: ما باید منطقه بومی ۲۵ کربلا را به فرزندان خود نشان دهیم تا احساس غرور و هویت کنند، نشان دهیم تا لذت ببرند .

معروفی ادامه داد: من از همه روسای دانشگاه ها می خواهم تا کمک کنند راهیان نور پرشوری داشته باشیم چرا که در اردوگاه راهیان نور در خرمشهرتغییراتی اعمال کرده ایم.