به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری نهاوند که با حضور امامجمعه شهرستان و اعضای شورای تأمین برگزار شد با اشاره به وضعیت جوی نامناسب طی ۴۸ ساعت گذشته، اظهار کرد: خدا میداند آمادگی مدیریت بحران نهاوند در بحث مواجه با بحرانها ضعیف است و اگر بارش باران و سیل به وجود میآید با خواست خدا ختم به خیر میشود.
وی با تأکید بر اینکه حقیقتاً این اصول مدیریت بحران نیست، گفت: باید در بحث مواجه با بحرانها آموزشها جای جلسات مدیرت بحران را بگیرد.
فرماندار نهاوند با تأکید بر اینکه مردم پریشب در شهرستان شرایط خوبی را تجربه نکردند، تأکید کرد: انصافاً اداره برق در حوزه وظایف خود بهخوبی عمل کرد.
وی با انتقاد بر عملکرد مخابرات و عدم از رسیدگی به امورات مربوط، گفت: ما آمادگی داریم برای پیگیری مطالبات مردم با مدیران کل جلساتی برگزار کنیم اگر رفع نشد با بهرهگیری از توان نماینده با مسئولین کشوری ارتباط برقرار کنیم.
ناصری با اشاره به اینکه اینترنت و مخابرات و همچنین زیرساختهای مخابراتی در شهرستان نهاوند شرایط خوبی ندارد، گفت: مدیران یک ماه فرصت دارند مشکلات خود را اعلام کنند تا پیگیری کنیم در غیر این صورت نگویند فرماندار ما را دلسرد و مأیوس کرده است.
وی با تأکید بر اینکه اگر مشکلی وجود دارد و اعلام نکنید جز خیانت به شهرستان نمیشود واژهای دیگر به کاربرد، اظهار کرد: بحث دیگر با مدیران غیره بومی است که علیرغم فرصت دادهشده محل سکونت خود را به نهاوند تغییر ندادهاند لذا ازآنجاکه همه مدیران برای ما قابلاحترام هستند تقاضا دارم تردد با ماشینهای پلاک قرمز را محدود کنند.
فرماندار نهاوند با اشاره به فرارسیدن ایامالله دهه مبارک فجر و تبریک این ایام از افتتاح و کلنگ زنی ۶۷ پروژه عمرانی بااعتبار ۶۵ میلیارد تومان در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: دهه فجر حقانیت جمهوری اسلامی را ثابت کرد لذا این دهه فرصتی است که دستاوردهای انقلاب را به مردم بگوییم.
وی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی به فکر مداخلهگری نیست، اظهار کرد: امروز حضور ما در جمع مردم اگر با انجام فعالیت شاخص هم همراه نباشد اما مردم دلگرم میشوند و میگویند که مسئولین در کنار ما هستند.
ناصری بابیان اینکه ۷۰ درصد مشکلات شهرستان با امکانات موجود حلوفصل خواهد شد، گفت: برخی از مدیران نتوانستهاند با جامعه هدف خود ارتباط بگیرند و پاسخگو باشند.
وی در ادامه با اشاره به وقایع مهمی چون انتخابات در سال آتی، گفت: هرسال باید دارای برنامهای نو با بهرهگیری از نقاط ضعف و قوت سال قبل باشد لذا باید توجه داشته باشیم نسخه اداره شهرستان در سال ۹۷ برای سال آینده قابلاجرا نیست لذا مدیران در حوزه اختیارات خود برنامه بدهند.
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