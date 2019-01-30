دانشگاه علوم پزشکی کاشان با کمبود نقدینگی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کوچکی ظهر چهارشنبه در همایش تقدیر از خانه های بهداشت برتر ملی ضمن گرامیداشت چهلمین پیروزی انقلاب اسلامی با بیان اینکه وزارت بهداشت حداکثر ۲۵ درصد سلامتی مردم را تامین می‌کند، اظهار داشت: در راستای تامین و تضمین سلامت مردم باید تمامی نهادها دست به دست یکدیگر داده و در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نکنند.

وی با بیان اینکه در ساخت واحدهای صنعتی باید استانداردهای بهداشتی، زیست محیطی و غیره را رعایت کنیم، ابراز داشت: خانه های بهداشت کارگری نقش مهمی در ایجاد این زیرساختها برعهده دارد چراکه ریشه عمده بیماری‌های غیر واگیر به تغذیه، مسایل مرتبط با شیفت کاری و غیره برمی گردد.

کمبود نقدینگی مهمترین معضل دانشگاه علوم پزشکی کاشان است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان کمبود نقدینگی را مهمترین معضل دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانست و گفت: به دلیل آنکه عمده بیمه مردم جامعه کاشان از تامین اجتماعی است، دانشگاه علوم پزشکی با کمبود نقدینگی مواجه می‌شود و بر این اساس از اول اسفندماه از بیمه گذران تامین اجتماعی بستری در بیمارستان بهشتی کاشان فرانشیز دریافت می‌کنیم.