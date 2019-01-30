اجرای مطلوب طرح تحول نظام سلامت درگیلان/امیدبه زندگی افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی داودی چهارشنبه در نشست مجمع خیرین سلامت که دربیمارستان شهید انصاری شهرستان رودسر برگزار شد، اظهارکرد: رودسر بعد از رودبار، رشت، لاهیجان، فومن پنجمین شهرستانی است که مجمع خیرین سلامت را راه‌اندازی کرده است.

وی با اشاره به نقش ۲۵ درصدی وزارت بهداشت در سلامت جامعه، اظهارکرد: ۷۵درصد سلامت جامعه به واسطه سازمان‌ها و مشارکت‌ خیران ایجاد می شود.

داودی به اجرای مناسب طرح تحول نظام سلامت در گیلان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه تراز مالی دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان طی دو سال گذشته خوب بوده است. مردم با هزینه ۳ درصد روستایی و ۶ درصد شهری خدمات خود را دریافت می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه ایجاد زیرساخت‌های حوزه سلامت نیازمند مشارکت خیران است، ادامه داد: انتظار داریم خیران شهرستان رودسر در این زمینه همکاری‌های لازم را انجام دهند. در صورت مشارکت خیران می توانیم یک بیمارستان ۹۶ و یا ۱۳۲ تختخوابه ساخته می شود.

معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در ادامه با اشاره به اینکه در بخش سی تی اسکن نیازمند کمک خیران هستیم، اظهارکرد: برای تأمین این دستگاه ۸۵ درصد از سوی دانشگاه و ۱۵درصد نیز از سوی دفتر هیئت امنای وزارتخانه پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه سن امید به زندگی در استان گیلان به ۷۴ سال ارتقا یافته است، افزود: اجرایی شدن طرح تحول نظام سلامت گامی مهم و اساسی در حوزه بهداشت و درمان است. با اجرایی شدن طرح مذکور، بسیاری از دردهای اقشار مختلف مردم در حوزه‌های درمانی حل شد.

داودی اجرای طرح تحول نظام سلامت و توجه به مقوله سلامت را، هدیه مقام معظم رهبری به مردم کشور عنوان کرد و گفت: همان طوری که اجرای طرح تحول سلامت توانست بسیاری از مشکلات درمانی مردم جامعه را حل کند پرداختن به مقوله اجتماعی سلامت نیز می تواند در رفع معضلات حوزه اجتماعی سلامت بسیار مثمرثمر باشد.

معاون اجتماعی دانشگاه در ادامه با اشاره به اقدامات دانشگاه علوم پزشکی گیلان در حوزه های بهداشت و درمان، بیان‌کرد: ایجاد خانه بهداشت در بیش از۱۰۰۰ روستا، راه‌اندازی ۵۴۷ مرکز جامع سلامت شهری و روستایی، ۴ دانشکده پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی بخشی از اقدامات و دستاوردهای انقلاب در استان گیلان است.

وی با بیان اینکه گیلان قطب پیوند در شمال کشور است، تصریح‌کرد: بیشترین پیوند کلیه، ۱۰ پیوند کبد بخشی از برنامه ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی در این حوزه است.