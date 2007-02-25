ماست ضامن افزایش عمر سلامت توسط محقق ایرانی تولید شد

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی با گرایش بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در محصولات لبنی حاصل از تخمیر شیر و ماست میکروارگانیسم هایی عمل تخمیر را انجام می دهند. اسید لینولئیک مزدوج سی ال آ (Conjugated linoleic Acid) نوعی اسید چرب است که خواص ضد سرطانی (ضد سرطان روده بزرگ، پوست ، سینه و پروستات) و ضد باکتری و دیابت دارد. همچنین از رشد چربی بدن جلوگیری می کند و دارای خواص مثبت دیگری نیز است.

وی اضافه کرد : بسیاری از خواص درمانی آن ثابت شده و برخی دیگر از خواص درمانی آن درآزمایشگاه تایید شده است.

آقاجانی گفت: افزایش مصنوعی اسیدلینولئیک در زمان تخمیر شیر که با افزودن مقداری روغن آفتابگردان سرشار از اسید لینولئیک همراه است، با استفاده از مایه مفرد برای تولید ماست انجام می گیرد. افزایش مقدار CLA ماست، حاصل فعالیت تخمیر دو نوع میکروارگانیسم لاکتو باسیلوس بولگاریکوس و استریتوکوکوس ترموفیلوس همراه با افزایش روغن آفتابگردان به شیر است.

وی افزود: برای تعیین شرایط بهینه تولید CLA در ماست متغیرهای مختلفی از جمله افزایش روغن آفتابگردان، تکان دادن، دما، مقدار مایه تلقیح، زمان اضافه کردن روغن و سرد کردن مورد بررسی قرار می گیرد به طوری که اگر مقدار مایه تلقیح 2/ میلی لیتر، زمان اضافه کردن روغن دو ساعت پس از تلقیح مایه، دمای گرمخانه 40 درجه سانتیگراد، سرد کردن مرحله ای، مقدار روغن تصفیه شده یک میکرو لیتر در یک میلی لیتر شیر و بدون تکان دادن محیط کشت صورت گیرد اسید لینولئیک مزدوج در ماست تولید شده 4 برابر مقدار اولیه است.

وی گفت: با افزایش CLA در ماست نوعی غذای عملگر تولید شده که علاوه برخواص مفید غذایی، خواص مفید دیگری نیر دارد که این خواص مفید در پیشگیری بسیاری از بیماریها و افزایش عمر سلامت افراد (عمر سلامت عمری است که افراد در آن مدت به بیماری سخت دچار نشوند) موثر است.