ترامپ سخنان مقامات اطلاعاتی آمریکا درباره ایران را رد کرد

به گزارش خبرگزار مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا امروز چهارشنبه در پیامی توییتری اعلام کرد: به نظر می‌ رسد وقتی پای خطر ایران در میان است، اطلاعاتی‌ ها فوق‌ العاده منفعل و ساده لوح می‌ شوند.

رئیس جمهوری آمریکا در این خصوص نوشت: اشتباه می‌ کنند! زمانی که من رئیس‌ جمهور شدم، ایران داشت در کل خاورمیانه و فراتر از آن، دردسر درست می‌کرد. از وقتی که از توافق وحشتناک هسته ای با ایران خارج شدم، آن‌ ها کلا فرق کرده‌ اند.

وی در ادامه با طرح ادعائی مضحک مدعی شد: (ایران) یک منبع بالقوه برای خطر و مناقشه است. آن‌ ها دارند راکت آزمایش می‌ کنند (هفته پیش) و خیلی چیزهای دیگر و تا مرز خطر می‌ آیند. الان اقتصاد آن‌ ها دارد زمین می‌خورد و همین تنها دلیلی است که آن‌ ها را عقب نگه داشته است! مراقب ایران باشید. شاید اطلاعاتی‌ ها باید دوباره درس‌ هایشان را مرور کنند.

این در حالیست که «جینا هاسپل» رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) شب گذشته و در جلسه کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا در پاسخ به سوال یک سناتور تأیید کرد: ایران به برجام پایبند بوده است.

رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا علیرغم نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (قطعنامه تأئید برجام) توسط ترامپ در این خصوص گفتهبود: ایران به لحاظ فنی به مفاد برجام پایبند بوده است؛ ولی با توجه به عدم برخورداری از مزایای توافق هسته ای، این کشور در حال مطرح کردن بحث هائی درباره کاهش میزان پایبندی‌ خود به این توافق است.

در همین رابطه، «دانیل کوتس» مدیر اطلاعات ملی آمریکا نیز دیروز سه شنبه در جریان نشست کمیته اطلاعاتی مجلس سنای این کشور گفت: همچنان ارزیابی ما این است که ایران در حال حاضر هیچ فعالیت کلیدی مرتبط با توسعه تسلیحات هسته ای که به تولید یک ابزار اتمی منتهی شد، ندارد. ایران به تعهدات خود در توافق هسته‌ ای عمل کرده است. ادامه اجرای برجام توسط ایران زمان مورد نیاز تهران برای ساخت مواد هسته‌ ای لازم برای تولید سلاح هسته‌ ای را از چند ماه به حدود یک سال افزایش داده است.