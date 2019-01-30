به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد توکلی بعدازظهر چهارشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات حوزه ارتباطات که در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان صومعه سرا ضمن گرامیداشت فرا رسیدن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اظهارکرد: در سال‌های گذشته زیرساخت‌های مناسب در حوزه ارتباطات کشور ایجاد شده است.

توکلی با بیان اینکه شبکه ۹۰۰ کیلومتر کابل فیبر نوری بین استانی و حدود ۴ هزار کیلومتر استانی در حال استفاده است، گفت: امکانات انتقال داده نیز با سرعت حدود ۵۶۵ گیگابایت بر ثانیه در گیلان موجود است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان با اشاره به اینکه تلاش شده تا دفاتر ICT دارای مجوز غیرفعال فعالیت خود را دوباره آغاز کنند، تصریح کرد: ۲۴روستای شهرستان صومعه سرا دفاترشان غیرفعال است که می‌توانند با مراجعه به اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان مجوز فعالیت خود را تمدید کنند.

وی با اشار به فراخوان ۵ روستا از ۲۴ روستای صومعه سرا که دفاتر ICT آنها غیرفعال بوده از طریق روزنامه‌های رسمی گیلان، ادامه داد: این روستاها باید در مجموعه پست و پست بانک بوده تا بتوانند سرویس دهی مناسبی انجام دهند.

توکلی سرقت سیم‌های مسی و باطری دکل‌های ارتباطی را یکی از مهم‌ترین مشکلات دستگاه‌ها و ارگان‌ها در گیلان برشمرد و افزود: با همه تمهیداتی که در گیلان اتخاذ شده اما متاسفانه هنوز سرقت‌ها کاهش نیافته است. لازم به ذکر است این وضعیت با شرایط بد اقتصادی بیشتر شده و در همین شهرستان صومعه سرا در یک منطقه سه بار سیم مسی تعویض شده است.

وی با بیان اینکه یکی از راهکارها برای کاهش این معضل اجتماعی تبدیل سیم‌های مسی به فیبرنوری است، ادامه داد: شاخص ارتباطات توسعه به ویژه در حوزه ارتباطات در شهرستان صومعه سرا رشد قابل توجه داشته است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان در ادامه با بیان اینکه کمترین تنش برای نصب دکل‌ها و کابل‌ها ارتباطی در شهرستان صومعه‌سرا داریم،گفت: دربرخی مناطق شهرستان درزمینه اینترنت مشکلاتی وجود داشت که اقدامات لازم برای حل آن انجام شده است.