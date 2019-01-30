افشای طرح جاسوسی امارات و آمریکا علیه ایران و قطر

به گزارش خبرگزاری مهر، انتشار گزارشی اختصاصی در «رویترز» نشان میدهد که امارات متحده عربی از طریق نیروهای اطلاعاتی آمریکا در تلاش برای جاسوسی از ایران، قطر، ترکیه و مخالفان داخلی خود است.
در این گزارش گفته شده امارات در برنامهای با عنوان «کلاغ» گروهی از کارمندان سرویسهای اطلاعاتی آمریکا را برای جاسوسی از دولتهای منطقه و فعالان حقوق بشر و روزنامهنگاران منتقد خود بکار گرفته است.
در این ارتباط «لوری استرود» از کارمندان سابق آژانس امنیت ملی آمریکا(NSA) اعلام کرده که اعضای تیم جاسوسی مورد نظر امارات در ویلایی در ابوظبی مستقر شدهاند تا با هک کردن گوشیهای آیفون از افراد موردنظرشان جاسوسی کنند.
همچنین گفته شده است که اعضای گروه امنیتی و جاسوسی مورد نظر امارات از برخی نرم افزارها و تجهیزات ماهوارهای برای نفوذ به گوشیهای آیفون افراد مهم استفاده میکنند و برای این کار فقط به شماره تلفن و یا ایمیل این گوشیها نیاز دارند.
از جمله فعالیتهای این گروه جاسوسی، نفوذ به گوشی آیفون «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر و همچنین گوشیهای برادر و نزدیکان او طی چند سال گذشته اعلام شده است.
همچنین «مهمت شیمشک» معاون سابق نخستوزیر ترکیه و «یوسف بن علوی» وزیر خارجه عمان از دیگر افرادی بودهاند که در گزارش رویترز گفته شده هدف هک جاسوسی امارات قرار گرفتهاند.
استرود و برخی دیگر از اعضای تیم جاسوسی امارات به رویترز گفتهاند که اهداف این جاسوسیها گروههایی نظامی و سیاسی در یمن و مخالفان منطقهای امارات از جمله ایران، قطر و ترکیه بودهاند.
با این حال در این گزارش گفته شده عملیات جاسوسی امارات با آگاهی آمریکا انجام شده است.
تا کنون مقامات اماراتی و یا آمریکایی به خبر طرح جاسوسی امارات از طریق کارمندان آژانس امنیت ملی آمریکا واکنشی نشان ندادهاند.
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