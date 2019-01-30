به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، فرشاد مقیمی در نشست بررسی نحوه تایید ثبت سفارش و تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی که با حضور رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران و مدیران معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماینده اتاق بازرگانی و سرپرست مرکز تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، گفت: این تصمیم در راستای تسهیل ورود مواد اولیه مورد نیاز به کشور و توسعه ظرفیت تولید صنایع اتخاذ شده است.

در این نشست ضمن تشریح چالش‌ها و مشکلات ثبت سفارش کالا بر تسریع در تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی تاکید و مقررشد ثبت سفارشات واحدهای تولیدی حداکثر ظرف یک هفته تایید شود.

همچنین در این جلسه تخصصی وضعیت زیر ساخت‌های الکترونیکی سامانه جامع تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا ابتدای هفته آینده اصلاحات مورد نیاز در این بخش جهت تسهیل امور صاحبان صنایع انجام شود.

با اصلاحات زیر ساختی در سامانه جامع الکترونیک، ثبت سفارش واحدهای تولیدی دارای کارت بازرگانی استان تهران که واحدهای تولیدی آن ها در دیگر استان ها مستقر هستند، به همان استان ارجاع می شود.

همچنین مقرر شد هرگونه هماهنگی با معاونت امور صنایع برای تسریع در امور واحدهای تولیدی و بازرگانی معمول انجام شود.

در راستای تسریع در امور واحدهای تولید و بازرگانی نیز مقررشد هرگونه تفویض اختیار و اصلاح دستور العمل که برای این موضوع لازم است، با هماهنگی معاونت امور صنایع به استان ها واگذار شود.

ارتقاء زیر ساخت های الکترونیکی استان تهران نیز از جمله موضوعاتی بود که در این نشست مورد تاکید قرار گرفت.

در پایان نیز مقررشد جهت تسریع در امور بخش خصوصی، نماینده اتاق بازرگانی درکمیته راهبری و نظارت بر اجرای دستور العمل بررسی درخواست های ثبت سفارش در استان ها به منظور بررسی و اصلاح دستورالعمل مربوطه حضور یابد.