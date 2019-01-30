اقامت بیش از ۲۳ هزار گردشگر در اقامتگاه های بومگردی آران و بیدگل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری آران و بیدگل اسماعیل بایبوردی در جلسه ستاد خدمات سفر آران و بیدگل به وجود کریدورهای گردشگری ۷ گانه مذهبی - زیارتی و وجود کویر در این شهرستان اشاره کرد و اظهار داشت: خانه های مسافر در این شهرستان در زمان های پررونق و پر تراکم سفر به مناطق گردشگری آران می‌تواند در اسکان و ماندگاری بیشتر مسافران مفید باشد.

وی طبیعت بکر شهرستان آران و بیدگل و استان اصفهان را مقصد بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی عنوان کرد و گفت: نزدیک به ۱۰۰ هزار گردشگر نوروزی در آغازین روزهای سال ۹۷ از جاذبه های گردشگری این شهرستان بازدید کرده‌اند و این بازدیدها در ۶ ماهه نخست سال جاری به ۱۵۱ هزار و ۵۹۸ نفر رسیده است.

فرماندار آران و بیدگل ابراز داشت: از این تعداد ۱۳ هزار نفر گردشگر خارجی بوده اند و جمعاً ۱۶ هزار و ۸۱۲ نفر از اقامتگاه‌های شهرستان استفاده کرده اند.

بازدید ۳۰ هزار نفر توریست خارجی از شهرستان آران و بیدگل در سال گذشته

وی اضافه کرد: این در حالی که در سال ۱۳۹۶ بیش از ۳۶۰ هزار نفر گردشگر داخلی و ۳۰ هزار نفر توریست خارجی از شهرستان آران و بیدگل بازدید و بیش از ۲۳ هزار نفر از اقامتگاه‌های بومگردی این شهرستان استفاده کرده اند.

فرماندار شهرستان آران و بیدگل به ۵۰۰ اثر تاریخی و طبیعی شناسایی شده در این شهرستان اشاره کرد و اظهار داشت: از این میان ۱۳۲ اثر در فهرست آثار ملی کشورمان به ثبت رسیده است.

رئیس ستاد خدمات سفر شهرستان آران و بیدگل، ایام نوروز را بهترین فرصت برای معرفی کریدورهای گردشگری و جاذبه های تاریخی این شهرستان برشمرد و هدف اعضای ستاد خدمات سفر شهرستان را ایجاد رضایتمندی و رعایت حقوق شهروندی گردشگران عنوان کرد و گفت: این امر مهم، ماندگاری مسافران و گردشگران را در این شهرستان به دنبال دارد.

ضرورت برپایی نمایشگاهی از صنایع دستی و محصولات شهرستان آران و بیدگل

وی بر ضرورت برپایی نمایشگاهی از صنایع دستی و محصولات شهرستان آران و بیدگل در ایام نوروز اشاره کرد و گفت: تهیه بروشوری از نقشه شهرستان به همراه اطلسی از امامزادگان، بقاع متبرکه و جاذبه های تاریخی و گردشگری شهرستان می تواند در آشنایی و معرفی هرچه بیشتر این منطقه به مسافران موثر باشد.

بایبوردی، خواستار برگزاری جشنواره عکاسی و فیلم کوتاه از زیبایی ها و جاذبه های تاریخی و گردشگری شهرستان آران و بیدگل شد و بر نصب تابلوهای اطلاع رسان در مبادی جاده های مواصلاتی و ورودی شهرستان برای رفاه حال مسافران نوروزی تاکید کرد .

وی اظهار داشت: ادارات و دستگاه های اجرایی شهرستان آران و بیدگل ملزم به ارائه لیست کشیک در ایام نوروز هستند و دستگاه های ناظر بر تنظیم بازار نیز باید در ایام نوروز به صورت ویژه بر اصناف و فروشگاه‌های عرضه محصولات این شهرستان نظارت داشته باشند.