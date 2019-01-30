به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه رضا شیر دره در جمع اصحاب رسانه شهرستان نهاوند ضمن تبریک و شادباش فرارسیدن چهلمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، گفت: قبل از انقلاب اسلامی تنها ۵ روستای نهاوند دارای برق بودند ولی امروز به برکت انقلاب اسلامی همه ۱۷۴ روستای نهاوند از شبکه توزیع برق پایدار بهره می‌برند.

وی اظهار کرد: در دهه فجر امسال ۱۵ پروژه عمرانی توسط توزیع برق نهاوند بااعتباری بالغ‌بر یک‌ میلیارد و ۳۹۴ میلیون تومان افتتاح و کلنگ زنی می‌شود.

رئیس اداره برق نهاوند افزود: از این ۱۵ طرح ۱۰ پروژه بااعتبار ۹۶۸ میلیون تومان افتتاح می‌شود و ۵ پروژه بااعتبار ۴۲۶ میلیون تومان با حضور مسئولین شهرستان کلنگ زنی‌ خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه شهرستان نهاوند ۷۳ هزار و ۴۲۹ مشترک دارد، گفت: طول شبکه فشار متوسط شهرستان و فشار ضعیف به ترتیب ۹۷۱ و ۸۹۵ کیلومتر با ۱ هزار ۷۶۳ پست توزیع است.

شیردره در ادامه با اشاره به ۵۷ مصوبه روستاگردی مرتبط با اداره برق شهرستان نهاوند، گفت: از این تعداد مصوبه ۵۲ مصوبه با ۹۱ درصد اجرایی شده است.

وی افزود: در این راستا تاکنون ۱ میلیارد و ۲۳۶ میلیون تومان اعتبار از محل اعتبارات نفت و گاز، بند د عوارض و اعتبارات داخلی هزینه شده است.