به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالباری عطوان در مطلبی در رای الیوم با اشاره به تهدیدات مقامات آمریکایی به ویژه جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا مبنی بر مطرح بودن گزینه نظامی علیه ونزوئلا آورده است: گامهای اولیه برای این حمله نظامی با نشت اخباری مبنی بر رسیدن نیروهای روسی به کاراکاس برای دفاع از رئیس جمهور مادورو و اخباری دیگر از این قبیل شروع شد و خدا را شکر که نگفتند داعش کاری انجام داده است زیرا این دروغ ها از ترامپ و رسانه های تبلیغاتی زورگویش بعید نیست تا به جنگ افروزی بپردازد.

وی می نویسد: رئیس جمهور مادورو نیازی به نیروهای روسی ندارد زیرا نهادهای نظامی و امنیتی در کشورش حامی وی هستند و وفاداری خود را به وی به عنوان رئیس جمهور منتخب اعلام کرده انند و با همه تلاش های آمریکا مقابله کرده اند.

عطوان افزود: مادورو در حالی که می توانست ارتش یا نیروهای امنیتی را برای بازداشت رئیس جمهور تقلبی مورد حمایت واشنگتن اعزام کند، بسیار عاقلانه و با حکمت عمل کرد و گزینه گفتگو برای خروج از بحران را برگزید تا وحدت کشورش حفظ شود و از خونریزی جلوگیری شود.

وی نوشت: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همه روزه ثابت کرده که از حیث سیاسی بیسواد است و از بینش سیاسی برخوردار نیست و فقط زبان ارقام را می شناسد. ترامپ در حالی مهیای جنگ علیه کشور دموکراتیک مستقل و تغییر رئیس جمهور قانونی و منتخب آن می شود که برای خروج امن نیروهایش از افغانستان از طالبان افغانستان استمداد می طلبد و به شکل رسمی و علنی به شکست در سوریه و در قبال کره شمالی اذعان می کند.

تحلیلگر معروف بین المللی تاکید کرد: ونزوئلایی ها آمریکا و متحدانش را شکست خواهند داد همانگونه که براداران آن در افغانستان، عراق و سوریه و به زودی در لیبی این کار را انجام داده و می دهند و آمریکا در جنگ فرسایشی گرفتار خواهد شد که غرور و زورگویی اش را نابود خواهد کرد و نتایج معکوسی برای آمریکا به دنبال خواهد داشت. سناریوی ویتنام برای آمریکایی ها تکرار خواهد شد.